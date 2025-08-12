Tacuary presenta a su cuarto entrenador

Después de haber liderado la División Intermedia en su tramo inicial, Tacuary sufrió una brusca frenada, a tal punto que se encuentra alejado de los lugares de vanguardia, a 11 puntos del líder Rubio Ñu y a 9 del segundo, 12 de Junio de Villa Hayes.

La temporada 2025 se inició bajo la orientación técnica de Enrique “Rambert” Vera, quien pese a la buena campaña debió dejar el cargo debido a diferencias entre los que manejan el departamento deportivo del Buque barriojarense y un componente de su staff.

El segundo entrenador del año del Buque barriojarense fue el argentino Mario Grana, quien alternó buenas y malas, abandonando el cargo luego de una fase negativa.

Posteriormente llegó Rubén Maldonado “Mangoré”, a quien le dieron las gracias por los servicios prestados tras la derrota del fin de semana contra el entonces colista Fernando de la Mora, que mediante a su triunfo por 1-0 al menos pudo mejorar un puesto en el certamen de la segunda categoría.

Crispín Maciel, un conocido de la casa, en la que venía cumpliendo la función de formador de jóvenes. Su estreno está fijado para el jueves contra Sol de América, en Villa Elisa, a las 18:30.