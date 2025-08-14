La 22ª ronda cuenta con un duelo estelar

El 12 de Junio de Villa Hayes y Rubio Ñu serán animadores del partido estrella del capítulo 22 de la División Intermedia. El León chaqueño intentará cortar una racha de cuatro presentaciones sin victorias contra el Laureado de Trinidad, que comanda las posiciones gracias a su regularidad.

La nueva ronda de la competición contempla el desarrollo de los siguientes lances:

* Jueves, 16:00: Encarnación FC-Pastoreo FC, en el Villa Alegre. 18:30: Sol de América-Tacuary, en el Luis Alfonso Giagni.

* Viernes, 16:00: Fernando de la Mora-Deportivo Santaní, en el Emiliano Ghezzi. 18:30: 12 de Junio-Rubio Ñu, en el Facundo Deleón Fossatti.

* Sábado, 10:00: Guaraní de Fram-San Lorenzo, en el Villa Alegre y Deportivo Capiatá-River Plate, en el Erico Galeano.

* Domingo, 10:00: Independiente de Campo Grande-Resistencia, en el Ricardo Grégor y Carapeguá-Guaireña, en el Municipal de Carapeguá.

* Clasificación: Rubio Ñu 41 puntos, 12 de Junio VH 39, Capiatá 37, San Lorenzo 32, Tacuary 30, Resistencia 28, Carapeguá 27, Guaireña 27, Pastoreo 26, River Plate 26, Encarnación 26, Independiente CG 23, Sol de América 21, Guaraní de Fram 20, Fernando de la Mora 20 y Santaní 19.

* Promedios. Están en zona de descenso: Guaraní de Fram (0,952), Sol de América (1,000) y Pastoreo (1,135). En riesgo: River Plate (1,238), Fernando de la Mora (1,271) y Guaireña (1,274).

* Goleadores. Con 10 tantos: Willian Riquelme (Guaireña). Con 9: Rodrigo Vera (Resistencia) y Cristhian Medina (San Lorenzo). Con 8: Santiago Salcedo (12 de Junio).