San Lorenzo castiga al “Potro” carapegueño con cuatro “golpes”

En el último partido de la 21ª fecha, Sportivo San Lorenzo goleó la anoche de este lunes 4-0 al Sportivo Carapeguá.

Casi al final de la primera etapa el equipo Santo se puso en ventaja, y sentenció la goleada con goles seguidos en la fracción complementaria. El Potro se estaca en la clasificación, no mejora pese a los cambios de entrenadores.

Estadio: Gunther Vögel. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Jesús Alcaraz y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

Sportivo San Lorenzo: Federico Cristóforo; Joel Jiménez, Maximiliano García (82’ Isaías Fretes), Teodoro Paredes y Miguel Samudio; Orlando Gallardo (46’ José Duarte), Aldo Quiñónez, Antonio Oviedo (56’ Cristhian Medina) y Hugo González; José Barrios (56’ Diego Álvarez) y Axel Galeano (70’ Matías Agüero). D.T.: Sergio Órteman. Sportivo Carapeguá: Carlos Urán; Ulises González, Mario Smith, Gustavo Villamayor (80’ Tadeo Cañiza) y Ronnie Rolandi; Ángelo Cabrera (80’ Isaías Fernández), Mílver Aquino (72’ Pablo Ayala), Marcos Benítez e Iván Ramos (59’ Jeferson Torales); Lucas Montiel (46’ Isaías Gavilán) y Augusto Giménez. D.T.: Felipe Peralta.

Goles: 41’ Antonio Oviedo, 75’ y 77’ Diego Álvarez y 89’ Cristhian Medina (SSL). Amonestados: 18’ Axel Galeano y 89’ Joel Jiménez (SL).

* Datos proveídos por el departamento de prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El puntero, a Villa Hayes

El puntero Rubio Ñu visita al 12 de Junio de Villa Hayes en la próxima ronda, las 22, que fue distribuida así:

* Jueves. Encarnación FC vs. Pastoreo, en el Villa Alegre, a las 16:00; y Sol de América vs. Tacuary, en el Luis A. Giagni, a las 18:30.

* Viernes. Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní, en el Emiliano Ghezzi, a las 16:00; y 12 de Junio VH vs. Rubio Ñu, en el Facundo Deleón Fossatti, a las 18:30.

* Sábado (10:00). Guaraní de Fram vs. San Lorenzo, en el Villa Alegre; y Deportivo Capiatá vs. River Plate, en el Erico Galeano.

* Domingo (10:00). Independiente vs. Resistencia, en el Ricardo Grégor; y Sportivo Carapeguá vs. Guaireña FC, en el Estadio Municipal.