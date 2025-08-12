Fútbol de Intermedia

San Lorenzo castiga al “Potro” carapegueño con cuatro “golpes”

Con un gol en el primero tiempo y tres en el segundo período sentenciaron la goleada del Sportivo San Lorenzo sobre Sportivo Carapeguá, en el cierre de la cartelera de la 21ª fecha del torneo de la División Intermedia.

11 de agosto de 2025 - 23:30
Antonio Oviedo (28) marcó el primer gol del Sportivo San Lorenzo en la goleada sobre Sportivo Carapeguá, y en esta foto lo celebra junto a Miguel Samudio.
En el último partido de la 21ª fecha, Sportivo San Lorenzo goleó la anoche de este lunes 4-0 al Sportivo Carapeguá.

Casi al final de la primera etapa el equipo Santo se puso en ventaja, y sentenció la goleada con goles seguidos en la fracción complementaria. El Potro se estaca en la clasificación, no mejora pese a los cambios de entrenadores.

Estadio: Gunther Vögel. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Jesús Alcaraz y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

Sportivo San Lorenzo: Federico Cristóforo; Joel Jiménez, Maximiliano García (82’ Isaías Fretes), Teodoro Paredes y Miguel Samudio; Orlando Gallardo (46’ José Duarte), Aldo Quiñónez, Antonio Oviedo (56’ Cristhian Medina) y Hugo González; José Barrios (56’ Diego Álvarez) y Axel Galeano (70’ Matías Agüero). D.T.: Sergio Órteman. Sportivo Carapeguá: Carlos Urán; Ulises González, Mario Smith, Gustavo Villamayor (80’ Tadeo Cañiza) y Ronnie Rolandi; Ángelo Cabrera (80’ Isaías Fernández), Mílver Aquino (72’ Pablo Ayala), Marcos Benítez e Iván Ramos (59’ Jeferson Torales); Lucas Montiel (46’ Isaías Gavilán) y Augusto Giménez. D.T.: Felipe Peralta.

Goles: 41’ Antonio Oviedo, 75’ y 77’ Diego Álvarez y 89’ Cristhian Medina (SSL). Amonestados: 18’ Axel Galeano y 89’ Joel Jiménez (SL).

* Datos proveídos por el departamento de prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El puntero, a Villa Hayes

El puntero Rubio Ñu visita al 12 de Junio de Villa Hayes en la próxima ronda, las 22, que fue distribuida así:

* Jueves. Encarnación FC vs. Pastoreo, en el Villa Alegre, a las 16:00; y Sol de América vs. Tacuary, en el Luis A. Giagni, a las 18:30.

* Viernes. Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní, en el Emiliano Ghezzi, a las 16:00; y 12 de Junio VH vs. Rubio Ñu, en el Facundo Deleón Fossatti, a las 18:30.

* Sábado (10:00). Guaraní de Fram vs. San Lorenzo, en el Villa Alegre; y Deportivo Capiatá vs. River Plate, en el Erico Galeano.

* Domingo (10:00). Independiente vs. Resistencia, en el Ricardo Grégor; y Sportivo Carapeguá vs. Guaireña FC, en el Estadio Municipal.

Clasificación del torneo de la División Intermedia cumplida la 21ª fecha.
