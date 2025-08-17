River Plate sorprende en Capiatá

Aplicado tácticamente, River Plate hizo un partido inteligente para salir adelante por 1-0 contra el Deportivo Capiatá, que tenía elevadas pretensiones de victoria para ubicarse cerca de los puestos de ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría.

Lea más: 12 de Junio recupera la punta

Los escoberos fueron llevados por el nerviosismo y no pudieron hacer frente al Kelito que movió el tablero en el segundo tiempo.

Los visitantes tuvieron un efusivo festejo, teniendo en cuenta que pelean por evitar el descenso a la Primera B.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Cristóbal Alderete y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo, Carlos Montiel (79’ Alexis Acuña), Fernando Arce y Éver Cáceres; Gustavo de Lira (59’ Carlos Delgado), Felipe Ferro (46’ Christian Martínez), Justo Figueredo y Matías Rodríguez (41’ Dramane Diarra); Orlando Bogado y Héctor Lezcano (59’ Isaías Caballero). D.T.: Édgar Denis.

River Plate: Francisco Peralta; Damián Cabrera, Eric Cristaldo, Willian Alonzo y Enzo Ortiz; Lucas Candia, Arnaldo Román (62’ Germán Núñez), Brian Mendoza (62’ Osvaldo Romero) y Walter Gaona (90’+4’ Santiago Torres); Matías González (79’ Alexander Vázquez) y César Leguizamón. D.T.: Celso Ayala.

Gol: 73’ Matías González (RP). Amonestados: 52’ Eric Cristaldo (RP); 57’ Dramane Diarra y 69’ Éver Cáceres (DC).