Fútbol de Intermedia

River Plate sorprende en Capiatá

River Plate brindó en la mañana de este sábado una gran sorpresa al imponerse por 1-0 sobre el Deportivo Capiatá, que disputó el primer partido de la temporada en su escenario y perdió la posibilidad de acercarse a los primeros puestos de la División Intermedia.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 13:33
Matías González, autor del tanto de la victoria de River Plate sobre el Deportivo Capiatá.
Matías González, autor del tanto de la victoria de River Plate sobre el Deportivo Capiatá.APF

Aplicado tácticamente, River Plate hizo un partido inteligente para salir adelante por 1-0 contra el Deportivo Capiatá, que tenía elevadas pretensiones de victoria para ubicarse cerca de los puestos de ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría.

Lea más: 12 de Junio recupera la punta

Los escoberos fueron llevados por el nerviosismo y no pudieron hacer frente al Kelito que movió el tablero en el segundo tiempo.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2311

Los visitantes tuvieron un efusivo festejo, teniendo en cuenta que pelean por evitar el descenso a la Primera B.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Cristóbal Alderete y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo, Carlos Montiel (79’ Alexis Acuña), Fernando Arce y Éver Cáceres; Gustavo de Lira (59’ Carlos Delgado), Felipe Ferro (46’ Christian Martínez), Justo Figueredo y Matías Rodríguez (41’ Dramane Diarra); Orlando Bogado y Héctor Lezcano (59’ Isaías Caballero). D.T.: Édgar Denis.

River Plate: Francisco Peralta; Damián Cabrera, Eric Cristaldo, Willian Alonzo y Enzo Ortiz; Lucas Candia, Arnaldo Román (62’ Germán Núñez), Brian Mendoza (62’ Osvaldo Romero) y Walter Gaona (90’+4’ Santiago Torres); Matías González (79’ Alexander Vázquez) y César Leguizamón. D.T.: Celso Ayala.

Gol: 73’ Matías González (RP). Amonestados: 52’ Eric Cristaldo (RP); 57’ Dramane Diarra y 69’ Éver Cáceres (DC).

Enlace copiado