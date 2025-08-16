El 12 de Junio de Villa Hayes se apodera del liderazgo de la clasificación

Antes de llegar al primer cuarto de hora, el equipo local inauguró el marcador. Daniel Fernández, tras recibir un pase de Ariel Recalde, avanzó con un movimiento horizontal y, desde la medialuna del área, sacó un potente zurdazo. El balón se coló en el costado izquierdo de la portería, haciendo inútil la estirada del arquero Tulio Schwarz.

En los primeros minutos de la segunda mitad, el “león chaqueño” amplió la ventaja con los mismos protagonistas. Ariel Recalde avanzó sin oposición por la banda izquierda, llegó hasta la línea de fondo y envió un centro preciso a la espalda del defensor Pedro Álvarez. Allí apareció nuevamente Daniel Fernández, quien con un certero cabezazo esquinado anotó el segundo gol para su equipo y en su cuenta personal.

Con esta victoria, el 12 de Junio rompe una racha de tres empates consecutivos y se sitúa en la cima de la tabla de posiciones, con un punto de ventaja sobre Rubio Ñu. Ambos equipos continúan ocupando las dos plazas de ascenso a la máxima categoría.

Estadio: Facundo Deleón Fossati (Villa Hayes). Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Luis Onieva y José Villagra. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

12 de Junio VH: Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Ángel Arce, Aníbal Gómez y Álvaro Martínez; Cristhian Riveros (24’ Ricardo Bordón), Matías López (68’ Herminio Vera), Gastón Pinedo y Ariel Recalde (89’ Braian Brítez); Daniel Fernández (68’ Alfredo Martínez) y Santiago Salcedo (89’ Alexis Prieto). D.T.: Juan Manuel Salgueiro.

Rubio Ñu: Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti (81’ Gonzalo Medina); Anderson Leguizamón (46’ Sebastián Ruiz Díaz), Emiliano Romero (81’ Víctor Penayo), Juan Barrios y Juan Giménez; Edsson Riveros (59’ Fernando Garcete) y César Villagra (59’ Derlys Cabañas). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 15’ y 53’ Daniel Fernández (12J). Amonestados: 21’ Cristhian Riveros, 70’ Aníbal Gómez, 71’ Ariel Recalde, 56’ y 91’ Álvaro Martínez y 96’ Gastón Pinedo (12J); 4’ y 37’ Juan Barrios y 21’ Yony Villazanti (RÑ). Expulsados: 88’ Ángel Arce y 91’ Álvaro Martínez (12J); 37’ Juan Barrios (RÑ).

Dos encuentros matinales en la propuesta sabatina

La vigesimosegunda ronda del torneo de la segunda categoría de la APF prosigue hoy con un par de encuentros matinales, que tendrán lugar en Encarnación y en la ciudad de los “mitos y leyendas”, donde el Deportivo Capiatá buscará quedar a un punto del segundo cupo de ascenso.

Mañana, a las 10:00. Guaraní de Fram vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Francisco Ramos y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Mañana, a las 10:00. Deportivo Capiatá vs. River Plate, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Cristóbal Alderete y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Domingo, a las 10:00. Independiente CG vs. Resistencia SC, en el estadio Ricardo Grégor. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Carlos Sánchez y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Domingo, a las 10:00. Sportivo Carapeguá vs. Guaireña FC, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Jorge Gómez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: José Franco.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol