La División Intermedia probablemente sea la categoría del fútbol paraguayo más inestable en cuanto a la conducción técnica. Las movidas en los clubes se realizan de manera frecuente, salvo contadas excepciones.

Julio César Irrazábal retorna al Deportivo Capiatá, que aún estando muy cerca de la zona de ascenso decidió cambiar de timón, dando las gracias por los servicios prestados a Édgar Denis, luego de la caída sufrida en casa contra River Plate por 1-0.

El 2025 en campamento escobero arrancó con el comando de Robert Pereira Molina, a cuyo cargo estuvo toda la fase preparatoria. A poco del arranque de la competencia, fue nombrado Irrazábal en su reemplazo.

Los resultados negativos motivaron la remoción de “Irra” y la llegada de Édgar Denis, con el que el conjunto auriazul alternó buenas y malas.

El nuevo ciclo de Irrazábal se inicia el miércoles contra Guaraní de Fram, en duelo a cumplirse en el estadio Villa Alegre de Encarnación, a las 10:00.