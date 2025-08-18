Partidazo entre Carapeguá y Guaireña

Fue un duelo apasionante, con alternativas cambiantes y con un resultado de 3-3 reflejado a lo sucedido en el campo de juego.

Sportivo Carapeguá estuvo dos veces al frente en el marcador. Guaireña FC, que experimentó una recuperación asombrosa en el torneo y en este cotejo en específico, logró emparejar el tanteador y ponerse en ventaja, aunque en la complementaria el Potro logró la igualdad.

Dos conjuntos que cumplen similar campaña, con la diferencia que los albicelestes del cuarto departamento venían en picada hasta que un cambio de timón les permitió reencauzar el rumbo.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Jorge Gómez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: José Franco.

Carapeguá: Aldo Bareiro; Mario Smith, Mílver Aquino y Tomás Mendoza; Ulises González (73’ Miguel Busto), Eric Ramos (72’ Isaías Fernández), Julio Montiel (46’ Isaías Gavilán) y Marcelo Ojeda (46’ Jeferson Torales); Fabricio Arce (72’ Tadeo Cañiza), Augusto Giménez y Ángelo Cabrera. D.T.: Felipe Peralta.

Guaireña: Marcos Giménez; Francisco Parra, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Elías Brítez; Cornelio González (64’ Cristian Paredes), Axel Loncharich (64’ Diego Casco), Jorge Mendoza y Aarón Monges; Antonio Marín (78’ Luis Araújo) y Willian Riquelme (78’ Jaime Peralta) (91’ Esteban Samudio). D.T.: Rolando Chilavert.

Goles: 12’ Mario Smith, 25’ Marcelo Ojeda y 81’ Augusto Giménez (C); 21’ Antonio Marín, 30’ Axel Loncharich y 36’ Willian Riquelme (G). Amonestados: 31’ Augusto Giménez (C) y 84’ Jorge Mendoza (G). Expulsado: 86’ Jorge Mendoza (G), por doble amonestación.