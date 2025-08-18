Resistencia, de perdedor a ganador

De perdedor a ganador, el paso de Resistencia que mediante el doblete de Marcelo Benítez pudo revertir una situación adversa contra Independiente de Campo Grande, que había logrado una ventaja tempranera con la conversión de Julio Sebastián Doldán.

Lea más: San Lorenzo sueña con el ascenso

El Triángulo rojo ocupa la quinta posición de la División Intermedia con su triunfo por 2-1. Está aún lejos de la zona de ascenso y con un promedio holgado.

En el año de su centenario, el “Inde” cumple una pobre campaña, lejos del protagonismo que acostumbra tener en el circuito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un partido que hubiera tenido más goles si no fuese por los dos penales malogrados, uno por equipo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Carlos Sánchez y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Independiente CG: Juanito Alfonso; Rafael Román (75’ Víctor Rivarola), Luis Cabral, Hernán Portillo e Iván Salcedo; Nicolás Rojas, Aldo Vera (68’ Claudio Burgos), Héctor Herrera (75’ Tobías Villalba) y Denis Zárate (63’ Juan Gauto); Julio Doldán y Sergio Dietze (68’ Fernando Díaz). D.T.: Arturo Villasantti.

Resistencia: Luis Franco; Óscar Benítez (60’ Igor Centurión), Marcelo Benítez, Rodrigo Vera (74’ Matías Medina) y Renato Mencia (67’ Wilson Coronel); Nolderto Báez, Martín Amarilla (60’ Alex Acosta), José Portillo y Jorge Jara; Fernando Vouga (46’ Víctor Velazco) y Jorge Colmán. D.T.: Hugo Ovelar.

Goles: 4’ Julio Doldán (I); 37’ y 57’ Marcelo Benítez (R). Incidencias: A los 66’ Juanito Alfonso (I) le tapó un penal a Rodrigo Vera (R) y a los 75,’ Luis Franco (R), le paró un penal a Julio Doldán (I). Amonestados: 15’ Julio Doldán, 31’ Iván Salcedo, 66’ Juan Gauto y 72’ Segio Dietze (I); 33’ Nolberto Báez, 42’ Rodrigo Vera y 84’ Matías Medina (R).