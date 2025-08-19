El Kelito doma al León chaqueño

La victoria de River Plate contra el 12 de Junio en el barrio Mburicaó de Asunción por 2-1 es significativa, porque le permite escalar en el promedio, además de aguar las pretensiones del elenco chaqueño que necesitaba la victoria para recuperar la punta de la División Intermedia.

Las emociones llegaron en el segundo tiempo. El Kelito se puso en ventaja, el León llegó a la paridad, volviendo a inclinar la balanza a su favor el conjunto de la banda roja.

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Aníbal Esteche y Lucio García. Cuarto árbitro: Juan Jara.

River Plate: Francisco Peralta; Enzo Ortíz, Eric Cristaldo, Willian Alonzo y Damián Cabrera; Walter Gaona, César Leguizamón, Lucas Candia (75’ Santiago Torres) y Arnaldo Román; Matías González (78’ Alexander Vázquez) y Osvaldo Romero (56’ Germán Núñez). D.T.: Celso Ayala.

12 de Junio: Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Luis Rolón, Alexis Prieto y Édgar González; Víctor González (64’ Ricardo Bordón), Gastón Pinedo (81’ Braian Brítez), Matías López (46’ Ángel Martínez) y Ariel Recalde (46’ Julio Mongelos); Daniel Fernández y Alfredo Martínez (64’ Santiago Salcedo). D.T.: Juan Manuel Salgueiro.

Goles: 67’ Matías González y 76’ Arnaldo Román (RP); 71’ Daniel Fernández (12). Amonestados: 40’ Walter Gaona, 52’ Eric Cristaldo y 87’ Santiago Torres (RP).