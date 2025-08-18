Rubio Ñu, otra vez en la punta y con polémica en La Arboleda

Con autogol de Abel Brítez y luego las anotaciones de Anderson Leguizamón, Pedro Álvarez y César Villagra, Rubio Ñu se impuso con claridad 4-0 a Encarnación FC, aunque por algunos segundos con “uno demás”, la noche de este lunes en La Arboleda.