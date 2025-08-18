Rubio Ñu, otra vez en la punta y con polémica en La Arboleda

En el arranque de la 23ª fecha del torneo de la División Intermedia, Rubio Ñu le goleó esta anoche 4-0 a Encarnación FC, sube otra vez a la punta esperando ver qué pasa hoy con el 12 de Junio de Villa Hayes que visita a River Plate.
Pero queda instalada la polémica, pues por algunos segundos el equipo de Trinidad tuvo a 12 jugadores en la cancha, pues en la última ventana de cambios, solo dos de los tres se retiraron del gramado. El cuadro sureño tiene la palabra ante esta situación.
Estadio: La Arboleda. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Cristóbal Alderete y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.
Rubio Ñu: Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Gonzalo Medina; Derlis Mereles (68’ Víctor Penayo), Emiliano Romero (39’ Fernando Garcete), Gustavo Manzur y Sebastián Ruiz Díaz (30’ Juan Giménez); Derlys Cabañas (68’ César Villagra) y Maykol Méndez (68’ Anderson Leguizamón). D.T.: Héctor Marecos. Encarnación FC: Máximo Núñez; Rolando Vázquez, Fernando Vega, Abel Brítez y Rodolfo Argüello; Fernando Escobar (46’ Marcos Caballero), Blas Díaz, Joshua Vera (64’ Juan Escalante) y William Casanova (46’ Éver Cristaldo); Franco Pelozo (46’ Pedro Arce) y Marcelo Dávalos (64’ Víctor Ayala). D.T.: Braulio Armoa.
Goles: 8’ Abel Brítez c/s/v, 71’ Anderson Leguizamón, 76’ Pedro Álvarez y 83’ César Villagra (RÑ). Amonestados: 41’ Mariano Ramos (RÑ); 66’ Blas Díaz y 82’ Abel Brítez (E). Expulsado: 72’ Marcos Caballero (E).
La cartelera sigue mañana
El programa de la 23ª fecha sigue esta mañana, con el 12 de Junio de Villa Hayes obligado a ganar a River Plate si pretende recuperar la punta.
* Barrio Mburicaó (10:00): En los Jardines del Kelito, River Plate vs. 12 de Junio VH. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Aníbal Esteche y Lucio García. Cuarto árbitro: Juan Jara.
* San Estanislao (10:00). En el J.J. Vázquez, Deportivo Santaní vs. Sol de América. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: José Franco.
* Miércoles (10:00). Tacuary-Independiente CG; y Guaraní de Fram-Deportivo Capiatá.
* Jueves (10:00). Sportivo San Lorenzo-Guaireña FC; y Resistencia-Sportivo Carapeguá.