Encarnación y River Plate se pasan la mano en el sur

Los goles llegaron en la segunda mitad. Fue el equipo local el que abrió el marcador, gracias a un pase profundo de Franco Peloso que activó la ofensiva de Marcelo Dávalos. Dávalos ganó la línea de fondo, envió un centro rasante hacia atrás y dejó el balón servido a Fernando Escobar, quien solo tuvo que empujarlo al fondo de la red.

Pasada la hora de partido, el “Kelito” logró la paridad. La jugada se originó con un saque de banda de Germán Núñez directo al área, que fue pivoteado por Santiago Torres. El balón le quedó a Arnaldo Román, que sacó un derechazo que se desvió en su trayecto, dificultando la respuesta del portero Máximo Núñez para el 1-1 definitivo.

Este empate aleja al equipo sureño de la posibilidad de pelear por uno de los dos cupos a la Primera División. Por su parte, River Plate, que se ha convertido en una “piedra en el zapato” para los aspirantes, se frenó tras haberle arrebatado el liderato al 12 de Junio de Villa Hayes. A pesar de la igualdad, el “Kelito” acumula siete fechas sin conocer la derrota (cinco empates y dos victorias), aunque sumar de a uno no contribuye a su objetivo de regresar a la élite del fútbol paraguayo.

Estadio: Villa Alegre (Encarnación). Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Jorge Gómez y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: José Armoa.

Encarnación FC: Máximo Núñez; Rolando Vázquez (46’ Marcelo Dávalos), Fernando Vega y Rodolfo Argüello (68’ Éver Cristaldo); Fernando Escobar (61’ Nazareno Palavecino), Blas Díaz, Víctor Ayala, Joshua Vera (46’ William Casanova) y Cristhian Báez; Florencio Yudis; Franco Pelozo. D.T.: Braulio Armoa.

River Plate: Francisco Peralta; Damián Cabrera, Enzo Ortiz, Willian Alonzo y Eric Cristaldo; Walter Gaona (84’ Rodrigo Fariña), Arnaldo Román (69’ Brian Mendoza), Lucas Candia (57’ Santiago Torres) y César Leguizamón; Osvaldo Romero (46’ Germán Núñez) y Matías González. D.T.: Celso “Chito” Ayala.

Goles: 56’ Fernando Escobar (E); 63’ Arnaldo Román (RP). Amonestados: 55’ Fernando Escobar, 74’ Fernando Vega, 79’ Nazareno Palavecino y 87’ Blas Díaz (E); 10’ Osvaldo Romero, 87’ Germán Nuñez y 90’ Santiago Torres (RP).

Mañana entran en acción los candidatos al ascenso

La vigesimocuarta ronda del torneo de la segunda categoría de la APF prosigue mañana con un par de duelos matinales, en los que entrarán en acción los que ocupan los puestos de ascenso, el Líder Rubio Ñu visitará a Fernando de la Mora en el barrio Vista Alegre, mientras que el escolta, 12 de Junio de Villa Hayes recibirá al necesitado Guaraní de Fram, en Bajo Chaco.

* Mañana, a las 10:00. 12 de Junio VH vs. Guaraní de Fram, en el estadio Facundo Deleón Fossatti, en Villa Hayes. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

* Mañana, a las 10:00. Fernando de la Mora vs. Rubio Ñu, en el estadio Emiliano Ghezzi, en barrio Vista Alegre. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Aníbal Esteche y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Domingo, a las 10:00. Independiente CG vs. Deportivo Santaní, en el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas. Cuarto árbitro: Juan Jara.

* Domingo, a las 10:00. Guaireña FC vs. Resistencia SC, en el estadio Parque del Guairá, en Villarrica. Árbitro: Édgar Galeano. Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez. Cuarto árbitro: José Franco.

* Lunes, a las 16:00. Sportivo Carapeguá vs. Tacuary FBC, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Osmar Soto.

* Lunes, a las 18:30. Deportivo Capiatá vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Erico Galeano, en Capiatá. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol