Sol de América y Pastoreo FC, empatan en duelo de necesitados en Villa Elisa

Tras una primera mitad sin goles, la emoción llegó en la segunda etapa. El visitante, el “albirrojo” de Juan Manuel Frutos, tomó la delantera con una jugada de laboratorio que demostró su trabajo en las jugadas a balón parado. Un centro preciso de Richard Araujo encontró a Pablo Candia, quien en su intento de control, asistió a Ricardo Solís, el goleador, sin dudarlo, definió frente al arco para poner el 0-1 a favor de su equipo.

Cuando todo parecía perdido para Sol de América, el equipo local, dirigido por Germán Centurión no se rindió. Ya en el tercer minuto de adición, el “Danzarín” logró la paridad, tras un potente disparo de Juan Argüello que rebotó en el travesaño, Gustavo Giménez aprovechó el rebote para de cabeza empujar el balón al fondo de la red, y sentenciar la paridad.

A pesar de la euforia del empate, el punto conseguido sabe a poco para ambos equipos. Tanto Sol de América como Pastoreo FC continúan en la zona roja del descenso, junto a Guaraní de Fram. Con la soga al cuello, la lucha por la permanencia en la segunda categoría del fútbol paraguayo se vuelve cada vez más intensa.

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa). Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Christian Sosa y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Sol de América: Diego Aranda; Aquilino Giménez, Kevin Benítez, Gustavo Giménez y Carlos Samudio; William Franco (45’ Juan Argüello), Ángel Aguayo (77’ Enzo Rotela), Stevens Gómez y Jorge López (61’ David Fernández); Marcelo Cañete (77’ Jorge Benegas) y Julio Rivarola (54’ Óscar Coronel). D.T.: Germán Centurión.

Pastoreo FC: Alex Báez; Pablo Candia, Eduardo Vogado, Rommel Vera y Richard Araujo (57’ Cristhian Núñez); Kevin Lezcano, Darío Ferreira (80’ Adrián Mereles), Juan José Heinze y Alexander Bundgaard (80’ Agustín Giménez); Milciades Adorno (9’ Osmar Leguizamón) y Ricardo Solís (80’ Nildo Viera). D.T.: Francisco Argüello.

Goles: 90’+3’ Gustavo Giménez (SA); 53’ Ricardo Solís (PFC). Amonestados: 66’ Kevin Benítez (SA); 66’ Ricardo Solís, 79’ Alex Báez y 84’ Eduardo Vogado (PFC).

Mañana entran en acción los candidatos al ascenso

La vigesimocuarta ronda del torneo de la segunda categoría de la APF prosigue mañana con un par de duelos matinales, en los que entrarán en acción los que ocupan los puestos de ascenso, el Líder Rubio Ñu visitará a Fernando de la Mora en el barrio Vista Alegre, mientras que el escolta, 12 de Junio de Villa Hayes recibirá al necesitado Guaraní de Fram, en Bajo Chaco.

* Mañana, a las 10:00. 12 de Junio VH vs. Guaraní de Fram, en el estadio Facundo Deleón Fossatti, en Villa Hayes. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

* Mañana, a las 10:00. Fernando de la Mora vs. Rubio Ñu, en el estadio Emiliano Ghezzi, en barrio Vista Alegre. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Aníbal Esteche y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Domingo, a las 10:00. Independiente CG vs. Deportivo Santaní, en el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas. Cuarto árbitro: Juan Jara.

* Domingo, a las 10:00. Guaireña FC vs. Resistencia SC, en el estadio Parque del Guairá, en Villarrica. Árbitro: Édgar Galeano. Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez. Cuarto árbitro: José Franco.

* Lunes, a las 16:00. Sportivo Carapeguá vs. Tacuary FBC, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Osmar Soto.

* Lunes, a las 18:30. Deportivo Capiatá vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Erico Galeano, en Capiatá. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol