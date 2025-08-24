Paridad entre Independiente y Santaní

En el año de su centenario, Independiente de Campo Grande tenía la expectativa de pelear el ascenso de la División Intermedia a la categoría de Honor. Sin embargo, su desempeño es muy pobre.

El “Inde” logró ponerse en ventaja, reaccionando Deportivo Santaní para el 1-1 final. El punto sirve poco para los equipos que desean culminar la temporada con una mejor campaña, sobre todo el conjunto capitalino, que marcha en la antepenúltima posición.

A continuación, los datos de los partidos, facilitados por la APF. En algunos casos, los jugadores no están ubicados en sus puestos originales.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Víctor Dávalos y Liz Fleitas. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Independiente: Rodrigo Frutos; Claudio Figueredo, Luis Cabral (93’ Alexis Zorrilla), Nicolás Rojas y Sebastián Da Silva; Víctor Rivarola (67’ Maximiliano Gatani), Aldo Vera y Héctor Herrera (78’ Julio Doldán); Denis Zárate (78’ Rubén Pérez), Sergio Dietze y Juan Gauto. D.T.: Pablo Caballero.

Santaní: Armando Vera; Bernardino Villalba, Guido Verdún, Martín Giménez y Luis Luján; Brahian Martínez, Federico Florentín y Brandon Barbas (90’ + 3’ Alexis Insfrán); Rodrigo Ramírez (46’ José Ayala), Marco González (46’ Antonio Samaniego) y Édgar Villalba (87’ Alexander Núñez). D.T.: Robert Gauto.

Goles: 50’ Sergio Dietze (I) y 68’ Antonio Samaniego (S). Amonestados: 12’ Luis Luján, 69’ Édgar Villalba y 88’ Brahian Martínez (S); 34’ Héctor Herrera (I). Expulsados: 75’ Juan Gauto (I) y Federico Florentín (S).