Fútbol de Intermedia

Resistencia se divierte en el Parque Guairá

Resistencia Sport Club se impuso este domingo de remontada por 2-1 sobre Guaireña FC en Villarrica, por el capítulo 24 de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color
24 de agosto de 2025 - 12:59
Jorge Colmán convoca a la tropa para el festejo de la celebración de su gol para Resistencia Sport Club, en Villarrica.
Jorge Colmán convoca a la tropa para el festejo de la celebración de su gol para Resistencia Sport Club, en Villarrica.APF

Guaireña no pudo conservar la ventaja inicial contra Resistencia en Villarrica, por la 24ª fecha de la División Intermedia, sufriendo su segunda caída en fila tras la levantada experimentada con la llegada del entrenador Rolando Chilavert.

El Triángulo rojo dio vuelta el marcador para la gran victoria de visitante por 2-1, que le permite escalar en la clasificación, aunque aún alejado de los puestos de vanguardia.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Édgar Galeano. Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez. Cuarto árbitro: José Franco.

Guaireña: Marcos Giménez; Francisco Parra, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Alan Paredes; Cristian Paredes (79’ Osvaldo Vázquez), Rosalino Toledo (83’ Orlando Benítez), Axel Loncharich y Aarón Monges (75’ Carlos Duarte); Antonio Marín y Willian Riquelme. D.T.: Rolando Chilavert.

Resistencia: Luis Franco; Ariel Benítez, José Portillo, César Castellano y Wilson Coronel (67’ Martín Amarilla); Marcelo Benítez, Nolberto Báez, Jorge Jara y Renato Mencia (89’ José Aguayo); Víctor Velazco (90’+4’ Ángel González) y Jorge Colmán. D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Goles: 60’ Cristian Paredes (G); 68’ Jorge Colmán y 78’ Renato Mencia (R). Amonestados: 48’ Wilson Coronel y 91’ José Aguayo (R); 65’ Willian Riquelme y 82’ Antonio Marín (G).

