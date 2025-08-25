Fuerzas parejas entre Carapeguá y Tacuary

Tacuary logró ponerse en ventaja, Sportivo Carapeguá reaccionó e igualó las acciones, en un dinámico encuentro correspondiente al capítulo 24 de la División Intermedia.
El Buque barriojarense volvió a ubicarse al frente en el marcador, hasta que el Potro llegó a empatar en un vibrante espectáculo.
Los detalles del encuentro, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:
Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.
Carapeguá: Aldo Bareiro; Ulises González, Mario Smith, Milver Aquino y Marcelo Ojeda; Ángelo Cabrera (61’ Isaías Fernández), Fabricio Arce (61’ Marcos Benítez), Eric Ramos (76’ Julio Montiel) e Isaías Gavilán (76’ Jesús Cáceres); Augusto Giménez y Tiago González (46’ Jeferson Torales). D.T.: Felipe Peralta.
Tacuary: Bernardo Medina; Junior Franco, Cristian Enciso, Marcos Miers (38’ Cristian García) y Marcelo Estigarribia; Santiago Mederos, Fabricio López (63’ Jesús Servín), Jonatan Blanco y Carlos Giménez; Arnaldo Zárate y Martín Reinoso (63’ Martín Núñez). D.T.: Crispín Maciel.
Goles: 7’ Marcos Miers y 16’ Jonatan Blanco, de penal (T); 10’ Isaías Gavilán y 67’ Marcos Benítez, de penal (SC). Amonestados: 11’ Arnaldo Zárate, 62’ Santiago Mederos, 62’ Bernardo Medina y 92’ Jesús Servín (T); 41’ Marcelo Ojeda (SC).