El desesperado Sol de América cambia de timón

Con 25 puntos en igual cantidad de partidos, Sol de América cambia de timón para salvar la temporada, corriendo en riesgo de descender dos categorías en dos años.
El año se inició bajo la conducción técnica del “Matador” Héctor Núñez, quien dejó el cargo por malos resultados.
Luego llegó Germán Centurión, quien tampoco pudo mejorar la campaña. El tercer orientador unicolor del ciclo es Ángel Marcelo Martínez, para afrontar las últimas cinco finales.
El próximo domingo 7 de setiembre, Sol de América recibirá a River Plate en Villa Elisa, a las 10:00. Los danzarines deberán encadenar victorias para continuar en la División Intermedia, que es el segundo nivel de nuestro balompié.