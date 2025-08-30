Fútbol de Intermedia

El desesperado Sol de América cambia de timón

Luego de la derrota sufrida el viernes contra el puntero Rubio Ñu por 2-1, Sol de América dio las gracias por los servicios prestados al entrenador Germán Centurión, nombrando en su reemplazo a Ángel Marcelo Martínez. Los unicolores se encuentran en la zona de descenso de la División Intermedia a la Primera B, que es la tercera categoría de nuestro fútbol.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 17:01
Ángel Marcelo Martínez Rotela (41 años) retorna a la conducción técnica de Sol de América para afrontar las cinco últimas fechas de la División Intermedia, en busca de la permanencia.
Con 25 puntos en igual cantidad de partidos, Sol de América cambia de timón para salvar la temporada, corriendo en riesgo de descender dos categorías en dos años.

El año se inició bajo la conducción técnica del “Matador” Héctor Núñez, quien dejó el cargo por malos resultados.

Luego llegó Germán Centurión, quien tampoco pudo mejorar la campaña. El tercer orientador unicolor del ciclo es Ángel Marcelo Martínez, para afrontar las últimas cinco finales.

El próximo domingo 7 de setiembre, Sol de América recibirá a River Plate en Villa Elisa, a las 10:00. Los danzarines deberán encadenar victorias para continuar en la División Intermedia, que es el segundo nivel de nuestro balompié.

