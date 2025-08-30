El desesperado Sol de América cambia de timón

Luego de la derrota sufrida el viernes contra el puntero Rubio Ñu por 2-1, Sol de América dio las gracias por los servicios prestados al entrenador Germán Centurión, nombrando en su reemplazo a Ángel Marcelo Martínez. Los unicolores se encuentran en la zona de descenso de la División Intermedia a la Primera B, que es la tercera categoría de nuestro fútbol.