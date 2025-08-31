Independiente CG deja en zona roja a Pastoreo

Se esperaba una fiesta del Pastoreo FC, que al final no se dio. Si bien se puso al frente en el marcador, el equipo local no pudo con la fuerza del Independiente de Campo Grande que dio vuelta el marcador para el 2-1 definitivo.

Cumplidas 25 de 30 rondas que comprende el circuito de la segunda categoría, Pastoreo, Sol de América y Guaraní se Fram se encuentran en los últimos puestos del promedio. Los del interior bajan al Nacional B de la UFI, mientras que los de la capital y área metropolitana descienden a la Primera División B de la APF.

Estadio: Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Jorge Gómez y Tania Martínez. Cuarto árbitro: José Franco.

Pastoreo FC: Alex Báez; Pablo Candia (79’ Derlis Falcón), Elián Vogado, Rommel Vera y Cristhian Núñez; Kevin Lezcano, Diego Mencia (46’ Osmar Leguizamón), Juan Heinze y Alexander Bundgaard (66’ Víctor Martínez) Darío Ferreira (66’ Adrián Mereles) y Ricardo Solís (66’ Nildo Viera). D.T.: Francisco Argüello.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Claudio Figueredo, Luis Cabral, Aldo Vera, Hernán Portillo y Sebastián Da Silva; Denis Zárate (77’ Víctor Dávalos), Héctor Herrera (57’ Maximiliano Gatani) e Iván Salcedo; Víctor Rivarola (77’ Ismael Benegas) y Sergio Dietze (82’ Aldo Torres). D.T.: Pablo Caballero.

Goles: 24’ Cristhian Núñez (P); 29’ Sergio Dietze y 63’ Víctor Rivarola (I). Amonestados: 33’ Héctor Herrera, 36’ Hernán Portillo y 81’ Sergio Dietze (I); 73’ Juan Heinze (P).