San Lorenzo, prendido en la lucha por el ascenso

Otra verdadera final ganada por el Sportivo San Lorenzo, que corre de atrás y que viene descontando puntos con relación a los equipos de vanguardia de la División Intermedia, a la que le quedan cinco vibrantes rondas.

El Rayadito superó este domingo al complicado Resistencia 1-0, mediante la anotación del experimentado mediocampista Aldo Quiñónez.

La competencia es liderada por Rubio Ñu, que tiene prácticamente asegurado su paso al círculo privilegiado. Por el segundo cupo pugnan Deportivo Capiatá, 12 de Junio de Villa Hayes y San Lorenzo, con dos puntos de ventaja de los escoberos.

La de este domingo fue la cuarta victoria seguida del conjunto dirigido por el uruguayo Sergio Orteman, que el próximo domingo lidiará con un rival directo, el León chaqueño, en Villa Hayes.

Estadio: Gunther Vogel. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Roberto Cañete.

San Lorenzo: Federico Cristóforo; Maximiliano García, Teodoro Paredes, Joel Jiménez y Miguel Samudio; Orlando Gallardo (46’ Ronald Ortiz), Héctor Villamayor (78’ Matías Agüero), Aldo Quiñónez y Diego Álvarez (78’ José Duarte); Antonio Oviedo (62’ Iván Duarte) y Cristhian Medina (62’ José Barrios). D.T.: Sergio Orteman.

Resistencia: Luis Franco; Ariel Benítez (46’ Ángel González), César Castellano, José Portillo y Marcelo Benítez (75’ Martín Amarilla); Nolberto Báez, Fabricio Romero (77’ Igor Centurión), Jorge Jara y Renato Mencia (62’ Matías Medina); Jorge Colmán y Víctor Velazco. D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Gol: 6’ Aldo Quiñónez (SL). Amonestados: 31’ Orlando Gallardo y 35’ Diego Álvarez (SL).