Fernando envía al abismo a Guaraní de Fram

En un partido entre rivales directos en la lucha por la permanencia en la División Intermedia, Fernando de la Mora pudo salir airoso contra Guaraní de Fram 1-0, con un gol registrado sobre el final en el capitalino barrio Vista Alegre.

El Cacique frameño necesitaba la victoria para alimentar sus posibilidades de continuidad en el circuito, pero sufrió el revés que lo manda al abismo. El Prócer se tomó un gran respiro en un torneo en el que en términos generales, viene cumpliendo una muy mala campaña.

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Fernando de la Mora: Pablo Gavilán; Aquiles Palacio, Óscar Brizuela, Denis Acosta y Jeremy Flor; Ángel Colmán, Adolfo González, Elías Bóveda (90’ Augusto Franco), Walter Pacheco (57’ Alan Valenzuela) y Luciano Taboada (57’ Nilson Camacho); Jorge Quintana. D.T.: Miguel Cristaldo.

Guaraní de Fram: José Aquino Allende; Martín Romero (90’ Martín Aranda), Ivo Parzajuk, Hugo Espínola y Fernando Viveros (58’ Ángel González); Jorge Núñez (90’ Enrique Balbuena), José Vera, Marcos Riveros y Leonardo Galeano; Rodrigo Arévalo y Alberto Mongelós (68’ Bruno Díaz). D.T.: Roberto Torres.

Gol: 93’ Denis Acosta (FM). Amonestados: 46’ Óscar Brizuela (FM) y 50’ José Vera (G).