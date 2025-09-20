Festejo centenario del Independiente CG

Luego de un primer tiempo discreto, Independiente de Campo Grande inclinó la balanza a su favor para vencer por 2-0 a Guaraní de Fram.
El club itapuense, cuyo descenso se decretó en la ronda anterior, tiene una fugaz presencia en la División Intermedia, en la que pagó el famoso derecho de piso con la conformación inicial del plantel y luego con los “refuerzos”.
El “Inde” esboza una sonrisa en una temporada que no es la mejor, ya que sus autoridades deseaban pelear el ascenso a la máxima categoría, pero el equipo no estuvo a la altura.
Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Carlos Sánchez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: José Franco.
Independiente CG: Luis Jara; Claudio Figueredo, Hernán Portillo, Alexis Zorrilla y Víctor Dávalos; Claudio Burgos (86’ Carlos Gavilán), Aldo Vera, Denis Zárate (74’ Sebastián da Silva) y Víctor Rivarola (74’ Nicolás Rojas); Sergio Dietze (86’ Thiago Ayala) y Lucas Zalazar (56’ Héctor Herrera). D.T.: Pablo Caballero.
Guaraní de Fram: José Aquino Allende; Martín Romero, José Vera, Hugo Espínola (73’ Lucas Alfonzo) e Ivo Parzajuk; Marcos Riveros (73’ Víctor Adorno), Lucas Galeano, Alberto Mongelos (82’ Thiago Casco) y Blas Díaz; Jorge Núñez (63’ Derlis Benítez) y Dylan Ugarte (63’ Fernando Viveros). D.T.: Roberto Torres.
Goles: 67’ Sergio Dietze y 88’ Carlos Gavilán (I). Amonestados: 76’ Martín Romero (GF) y 77’ Nicolás Rojas (I).