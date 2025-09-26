Descendido Guaraní de Fram derrota a Carapeguá

En cotejo de fondo desarrollado en Encarnación, Guaraní de Fram le ganó por 1-0 al Sportivo Carapeguá, por la 29ª fecha de la División Intermedia.
Lea más: Encarnación y Fernando, con fuerzas parejas
Con la suerte echada, el Cacique frameño jugó con soltura y superó al Potro que en toda la temporada de la División Intermedia convivió con la irregularidad.
Para los itapuenses, la misión será retornar al circuito lo antes posibles, aprendiendo de los errores cometidos en este ciclo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Fredy Hermosilla. Asistentes: César Caballero y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Blas Medina.
Guaraní de Fram: Ariel Zorrilla; Lucas Alfonzo, José Vera, Ivo Parzajuk y Thiago Caco; Marcos Riveros, Bruno Díaz (83’ Lucas Díaz), Derlis Benítez (88’ Axel Villasboa) y Alberto Mongelos (88’ Martín Aranda); Fernando Viveros (65’ Leonardo Galeano) y Jorge Núñez (88’ Víctor Adorno). D.T.: Roberto Torres.
Carapeguá: Carlos Urán; Miguel Busto, Gustavo Villamayor, Mario Smith y Tomás Mendoza; Isaías Gavilán (62’ Jeferson Torales), Mílver Aquino, Eric Ramos y Marcelo Ojeda; Lucas Montiel (46’ Ángelo Cabrera) y Augusto Giménez. D.T.: Romualdo Agüero.
Gol: 39’ Derlis Benítez (GF). Amonestados: 29’ Mario Smith y 57’ Marcelo Ojeda (C); 73’ Bruno Díaz (GF).