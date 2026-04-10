Tembetary remonta con un ‘hat-trick’ de “Chino” Martínez y se sube a la cima

El encuentro comenzó de cara para el local con el primer tanto de Diego Martínez a los 16 minutos. Sin embargo, el panorama se complicó para la visita desde temprano, ya que Guaireña quedó con diez hombres tras la expulsión de Rosalino Toledo a los 24′. Pese a la inferioridad numérica, el cuadro albiceleste reaccionó con carácter y logró dar vuelta el marcador con goles de Antonio Marín y Cornelio González.

Cuando parecía que los puntos viajarían a Villarrica, emergió nuevamente la figura de Diego Martínez. Con un olfato goleador implacable, el atacante marcó a los 80’ y 83’ para completar su hat-trick, sellar la remontada y sentenciar el 3-2 definitivo. Con esta exhibición, el “Chino” se posiciona como el máximo artillero del certamen con 4 conquistas, recordando que también se hizo sentir en el estreno, haciendo valer la inexorable “ley del ex” ante Resistencia.

Esta victoria permite al Atlético Tembetary dormir como líder con puntaje perfecto (6 de 6), mientras que Guaireña FC sigue sin poder sumar unidades en lo que va del torneo, recordando que en el esreno cayó goleado en casa frente al recién ascendido Benjamín Acebal. En la próxima jornada, el “Rojiverde” visitará a General Caballero en Juan León Mallorquín, mientras que el “Albiceleste” buscará la recuperación en casa ante Tacuary FBC.

Estadio: Erico Galeano (Capiatá). Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Francisco Ramos y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Atlético Tembetary (3): Francisco Peralta; Víctor Barrios, Aníbal Gómez, Bruno Díaz y Wildo Alonso (69’ Ángel Cristaldo); Franco Aragón, Rodrigo Vera y Cristhian Batte (55’ Orlin Barreto); Francisco Esteche (69’ Paulo Cáceres), Diego Martínez (89’ Rolando García) y Jesús Cáceres (55’ Duvan Zárate). D.T.: Luis Fernando Escobar.

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Guaireña FC (2): Marcos Giménez; Juan Balbuena, Ivo Parzajuk, Alexander Quintana, Elías Brítez; Cristian Paredes (60’ Cornelio González), Rosalino Toledo, Jorge Mendoza (73’ Juan Salcedo) y Antonio Marín; Alejandro Arce (73’ Jaime Peralta) y Gastón Muñoz (30’ Aarón Monges). D.T.: Rolando Chilavert.

Goles: 16’, 80’ y 83’ Diego Martínez (AT); 45’+3’ Antonio Marín y 62’ Cornelio González (G). Amonestados: 45’ Aníbal Gómez y 86’ Franco Aragón (AT); 2’ Alexander Quintana (G). Expulsado: 24’ Rosalino Toledo (G).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguayo de Fútbol