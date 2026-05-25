¿A qué hora y dónde ver el partido debut de Dani Vallejo en Roland Garros?

Dani Vallejo jugará este martes, a partir de las 8:00 contra Norrie, rival de fuste para calibrar el juego de nuestro compatriota en la tierra batida de Roland Garros.

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Todo es nuevo para el paraguayo a este nivel, teniendo en cuenta que será su primer Grand Slam.

No obstante, Dani llega con el mejor ránking de su carrera, como #70 del orbe para iniciar esta dura travesía por la arcilla francesa.

<b>¿Dónde ver en vivo el partido?</b>

El partido de Dani contra Cameron se podrá ver en vivo por ESPN y su plataforma de streaming Disney+, a partir de las 8:00, juego que se anuncia en la Cancha 13 de Roland Garros.

<b>Cameron Norrie, el rival</b>

El rival de Dani es el británico Cameron Norrie, de 30 años, y en su mejor momento fue Top Ten del tenis mundial, llegando hasta el #8 en septiembre de 2022.

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El título del Master 1000 de Indian Wells 2021 es el principal de su palmarés, cuando había derrotado al georgiano Nikoloz Basilashvili por 3-6, 6-4 y 6-1. Además ostenta otros 3 títulos singles mas del ATP Tour y uno en dobles. Es un rival de mucho cuidado, muy bien rankeado, y acostumbrado a incursionar en Grand Slam.

A propósito, la mejor actuación de Norrie fue en Wimbledon 2022, llegando a “semis”, y cayendo contra el serbio Novak Djokovic. También el año pasado llegó a cuartos de final en Wimbledon. En Roland Garros, hasta ahora ha llegado a tercera ronda, en 2021, 2022 y 2023.