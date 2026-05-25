Polideportivo
25 de mayo de 2026 a la - 22:35

¿A qué hora y dónde ver el partido debut de Dani Vallejo en Roland Garros?

Daniel Vallejo sonríe con gafas de sol, rodeado de amigos sonrientes en un evento deportivo al aire libre.
Daniel Vallejo junto a sus conocidos disfrutan la previa a su debut en el Abierto de Paris.GENTILEZA

Adolfo Daniel Vallejo (22 años), el mejor tenista paraguayo de la actualidad inicia este martes el camino soñado en el Abierto de Francia, debutando en Roland Garros contra el británico Cameron Norrie, cabeza de serie 20 del certamen, y el #24 del ranking de la ATP. Aquí te contamos todo acerca de este cotejo histórico para Dani y para nuestro país.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Dani Vallejo jugará este martes, a partir de las 8:00 contra Norrie, rival de fuste para calibrar el juego de nuestro compatriota en la tierra batida de Roland Garros.

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Todo es nuevo para el paraguayo a este nivel, teniendo en cuenta que será su primer Grand Slam.

No obstante, Dani llega con el mejor ránking de su carrera, como #70 del orbe para iniciar esta dura travesía por la arcilla francesa.

<b>¿Dónde ver en vivo el partido?</b>

El partido de Dani contra Cameron se podrá ver en vivo por ESPN y su plataforma de streaming Disney+, a partir de las 8:00, juego que se anuncia en la Cancha 13 de Roland Garros.

<b>Cameron Norrie, el rival</b>

El rival de Dani es el británico Cameron Norrie, de 30 años, y en su mejor momento fue Top Ten del tenis mundial, llegando hasta el #8 en septiembre de 2022.

El título del Master 1000 de Indian Wells 2021 es el principal de su palmarés, cuando había derrotado al georgiano Nikoloz Basilashvili por 3-6, 6-4 y 6-1. Además ostenta otros 3 títulos singles mas del ATP Tour y uno en dobles. Es un rival de mucho cuidado, muy bien rankeado, y acostumbrado a incursionar en Grand Slam.

A propósito, la mejor actuación de Norrie fue en Wimbledon 2022, llegando a “semis”, y cayendo contra el serbio Novak Djokovic. También el año pasado llegó a cuartos de final en Wimbledon. En Roland Garros, hasta ahora ha llegado a tercera ronda, en 2021, 2022 y 2023.