Alerta: Meteorología prevé lluvias y tormetas en cuatro departamentos esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico hoy a las 20:27, y advierte sobre el rápido desarrollo de núcleos de tormentas. Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de la noche.

El reporte oficial indica que el sistema de tormentas avanza sobre el este y noreste de la región Oriental, lo que provocará lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidades de consideración.

Zonas afectadas por el sistema de tormentas

Hasta el momento, las áreas que se encuentran bajo alerta directa por el avance de este frente de inestabilidad son el noreste de Caaguazú, norte de Alto Paraná, este de Amambay, centro y oeste de Canindeyú.

Según explicó la meteoróloga de turno, Celia Sanguinetti, para lo que resta de la jornada se prevén lluvias dispersas en gran parte del país. Sin embargo, únicamente hacia el este de la región Oriental estas precipitaciones estarán acompañadas de una fuerte actividad eléctrica.

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Esta condición climática inestable podría persistir hasta las primeras horas de la mañana del martes 26, para luego dar paso a una mejora paulatina en el estado del tiempo.

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Para el miércoles, las probabilidades de lluvia disminuirán notablemente en casi todo el territorio, limitándose las precipitaciones al norte del país.

Temperaturas agradables entre martes y miércoles

En cuanto al comportamiento del termómetro, Sanguinetti adelantó que durante los próximos dos días se mantendrá un ambiente fresco por las mañanas y cálido por las tardes en ambas regiones del país.

Las temperaturas mínimas estimadas se ubicarán entre los 13 y 18°C, mientras que las máximas rondarán entre los 22 y 28°C, garantizando un clima agradable tras el paso del sistema de tormentas de esta noche.