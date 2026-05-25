Video: incendio consume depósito de aceite reciclado en Puerto Pabla

Un incendio de gran magnitud se registró en la tarde de este lunes en el barrio Puerto Pabla de Lambaré, en un predio utilizado aparentemente para el reciclaje y destilación de aceite de motor.

El siniestro movilizó a varias compañías de bomberos de Central y Asunción, debido a la intensidad de las llamas y al riesgo de propagación hacia viviendas cercanas.

El capitán mayor Diego Vera, de la Quinta Compañía de Lambaré, explicó que el fuego se produjo en el patio de una vivienda donde se almacenaban aceites y combustibles utilizados para el proceso de reciclaje.

“Trabajaban con aceite para destilar y sacar aceite limpio nuevamente”, indicó.

Lea más: Incendio en Mercado de Limpio expone peligro por instalaciones eléctricas obsoletas

Sospechan de falla eléctrica

Según relató el bombero, los encargados del lugar mencionaron que el incendio se habría originado a raíz de una falla en el sistema eléctrico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Había una falla en la parte eléctrica y allí se habría originado”, detalló Vera.

El fuego consumió totalmente el aceite almacenado, además de leña y otros materiales inflamables utilizados para cocinar y destilar el producto.

Bomberos lograron contener las llamas dentro del predio y evitar que alcanzaran casas vecinas.

“Se pudo contener para que no pase a las viviendas aledañas”, afirmó el capitán Vera.

Lea más: Mercado de Itauguá fue consumido “en un 95 por ciento” por incendio, según intendente

Sin heridos, pero con dudas sobre el funcionamiento

Pese a la intensidad del incendio, no se reportaron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

Hasta el momento, no trascendió si el lugar contaba con habilitación municipal o permisos ambientales para operar.