TEP del Partido Colorado quedó satisfecho con la revisión de las máquinas de votación

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) dio su voto de confianza al sistema que se utilizará en las urnas. Tras el inicio de la auditoría oficial de las máquinas de votación, el presidente del TEP-ANR, Santiago Brizuela, afirmó que la jornada fue exitosa y que no se registraron objeciones por parte de los apoderados de los diferentes movimientos.

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Relató que el proceso se enfocó en el análisis del hardware (la estructura física de los equipos), para luego dar paso a la revisión del software (los programas informáticos). Esta verificación es considerada clave por las autoridades con miras a las elecciones internas partidarias fijadas para el 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de octubre.

Equipos desarmados componente por componente

Brizuela detalló en una entrevista con ABC TV que la actividad de control fue profundamente didáctica. Expresó que técnicos de la empresa proveedora desarmaron los equipos frente a los representantes de todos los movimientos. Mientras, se explicaba la función específica de cada pieza y se aclaró cualquier cuestionamiento sobre su funcionamiento.

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“Fue una jornada sumamente ilustrativa. El cronograma de la ANR se cumple con esta verificación técnica al 100%”, enfatizó el titular del TEP.

Agregó que los cuatro miembros del tribunal que asistieron quedaron completamente conformes con la apertura y la claridad del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) al facilitar este acceso.

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Transparencia para disipar dudas políticas

El titular del TEP aclaró que, como organismo colegiado, ellos ya estaban convencidos de la seguridad e integridad del sistema, pero que decidieron impulsar la revisión técnica para responder a una necesidad de madurez política y dar tranquilidad a las bases.

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“No fue intención del Tribunal Electoral prestarse al juego de un sector, sino que lo vimos como una situación a zanjar y cubrir para, de una buena vez, despejar cualquier tipo de dudas”, explicó Brizuela.