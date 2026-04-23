Programa de la cuarta ronda de la División Intermedia

Cumplidos tres capítulos de la División Intermedia 2026, General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes marchan al frente de la clasificación con similar campaña, dos victorias y un empate.
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Hasta aquí, el único que no pudo sumar es Fernando de la Mora, por lo que se encuentra igualmente en el último puesto del promedio.
Los partidos a desarrollarse por la cuarta fecha del torneo del segundo nivel de nuestro balompié son los siguientes:
Viernes, 17:00 horas: 12 de Junio de Villa Hayes-Encarnación FC, en el estadio Facundo Deleón Fossatti. 19:30: Sol de América-Paraguarí AC, en el Luis Alfonso Giagni.
Sábado, 10:00: Tacuary-General Caballero de Juan León Mallorquín, en el Martín Ledesma de Capiatá, y Deportivo Capiatá-Resistencia, en el Gunther Vogel, en San Lorenzo.
Domingo, 10:00: Independiente de Campo Grande-Guaireña, en el Ricardo Grégor, y Benjamín Aceval-Fernando de la Mora, en el Isidro Roussillón, en Villa Hayes.
Lunes, 17:00: Tembetary-3 de Noviembre, en el Erico Galeano. 19:30: Sportivo Carapeguá-Deportivo Santaní, en el Municipal de Carapeguá.