Fútbol de Intermedia
23 de abril de 2026 - 14:46

Programa de la cuarta ronda de la División Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín es uno de los líderes de la División Intermedia, cumplidas tres rondas.
General Caballero de Juan León Mallorquín es uno de los líderes de la División Intermedia, cumplidas tres rondas.APF

La División Intermedia, que es la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, tendrá entre el viernes y el lunes próximos el desarrollo de la cuarta ronda. El campeonato consta de 30 fechas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderán al círculo privilegiado.

Por ABC Color

Cumplidos tres capítulos de la División Intermedia 2026, General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes marchan al frente de la clasificación con similar campaña, dos victorias y un empate.

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Hasta aquí, el único que no pudo sumar es Fernando de la Mora, por lo que se encuentra igualmente en el último puesto del promedio.

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Los partidos a desarrollarse por la cuarta fecha del torneo del segundo nivel de nuestro balompié son los siguientes:

Viernes, 17:00 horas: 12 de Junio de Villa Hayes-Encarnación FC, en el estadio Facundo Deleón Fossatti. 19:30: Sol de América-Paraguarí AC, en el Luis Alfonso Giagni.

Sábado, 10:00: Tacuary-General Caballero de Juan León Mallorquín, en el Martín Ledesma de Capiatá, y Deportivo Capiatá-Resistencia, en el Gunther Vogel, en San Lorenzo.

Domingo, 10:00: Independiente de Campo Grande-Guaireña, en el Ricardo Grégor, y Benjamín Aceval-Fernando de la Mora, en el Isidro Roussillón, en Villa Hayes.

Lunes, 17:00: Tembetary-3 de Noviembre, en el Erico Galeano. 19:30: Sportivo Carapeguá-Deportivo Santaní, en el Municipal de Carapeguá.