Tacuary incorpora al goleador histórico del fútbol paraguayo

Santiago Salcedo, fuera del circuito profesional desde el 2023, llega a Tacuary con la expectativa de colaborar con su experiencia al equipo que tuvo un flojo arranque en el torneo de la segunda categoría.

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El Buque lleva un empate y dos derrotas en las primeras rondas de la División Intermedia. El sábado jugará contra General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio del Martín Ledesma de Capiatá, a las 10:00, por la cuarta ronda.

Sasá registró 160 tantos en el profesionalismo, situándose en lo más alto del podio de artilleros que lo completan Néstor Camacho (38), al servicio del Sportivo Trinidense, que lleva 146 conversiones, y Fernando Fernández (34), de Guaraní, que totaliza 139 tantos.

El año pasado, Salcedo militó en el 12 de Junio de Villa Hayes, con el que firmó 10 goles en 25 cotejos, aunque los tantos señalados tanto en el ascenso como en la Copa Paraguay no son considerados al momento de la elaboración del ranking de máximos realizadores del fútbol paraguayo.