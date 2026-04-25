Deportivo Capiatá y Resistencia, sin diferencias por la fecha 4

Deportivo Capiatá y Resistencia no pasaron de la paridad en la cuarta fecha de la División Intermedia 2026. El Escobero y el Triángulo Rojo igualaron 1-1 en el Gunther Vogel de San Lorenzo: Jorge Benítez, el segundo máximo goleador (4) de la temporada, marcó el primero a los 29 minutos, mientras que Enzo Aguero anotó el empate a los 81′.

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El conjunto de Troadio Duarte, que encadenó el segundo empate (el tercero de la temporada), es parcialmente tercero con 6 unidades, a 4 puntos de General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes, líderes con 10. Por su lado, el cuadro de Humberto García, que también suma dos empates consecutivos, es noveno con 5.

División Intermedia 2026: ¿Cómo sigue la fecha 4?

La fecha 4 de la División Intermedia 2026 continúa el domingo a las 10:00: Independiente CG recibe a Guaireña en el Ricardo Gregor de Asunción, mientras que Fernando de la Mora visita a Benjamín Aceval en el Isidro Roussillón de Villa Hayes. El lunes, a las 17:00, juegan Atlético Tembetary vs. 3 de Noviembre y, a las 19:30, Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Santaní.