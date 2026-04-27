Tarde-noche de fútbol en la División Intermedia

Una tarde-noche de lunes con doble propuesta futbolera por la apasionante División Intermedia, que otorga 30 rondas y otorga dos plazas para el círculo privilegiado.
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Los clubes de mejor arranque son del interior, los invictos General Caballero de Juan León Mallorquín y al 12 de Junio de Villa Hayes, que comparten la primera posición.
Los duelos a cumplirse en esta jornada de cierre de la cuarta fecha son los siguientes:
Tembetary vs. 3 de Noviembre
Estadio: Erico Galeano (Deportivo Capiatá).
Horario: 17:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Pedro Ríos.
Cuarto árbitro: José Franco.
Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Santaní
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 19:30.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Félix Arzamendia y Néstor Sotto.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.