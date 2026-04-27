Tarde-noche de fútbol en la División Intermedia

La cuarta ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol se cierra este lunes con dos partidos. El de primer turno se disputará en Capiatá, mientras que el de fondo será en Carapeguá. La competencia tiene como líderes a General Caballero de Juan León Mallorquín y al 12 de Junio de Villa Hayes, con 10 puntos.