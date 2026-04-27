Fútbol de Intermedia
27 de abril de 2026 - 12:35

Tarde-noche de fútbol en la División Intermedia

El estadio Municipal de Carapeguá albergará el partido de segundo turno de hoy entre Sportivo Carapeguá y Deportivo Santaní, marcado para las 19:30.
El estadio Municipal de Carapeguá albergará el partido de segundo turno de hoy entre Sportivo Carapeguá y Deportivo Santaní, marcado para las 19:30.

La cuarta ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol se cierra este lunes con dos partidos. El de primer turno se disputará en Capiatá, mientras que el de fondo será en Carapeguá. La competencia tiene como líderes a General Caballero de Juan León Mallorquín y al 12 de Junio de Villa Hayes, con 10 puntos.

Por ABC Color

Una tarde-noche de lunes con doble propuesta futbolera por la apasionante División Intermedia, que otorga 30 rondas y otorga dos plazas para el círculo privilegiado.

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Los clubes de mejor arranque son del interior, los invictos General Caballero de Juan León Mallorquín y al 12 de Junio de Villa Hayes, que comparten la primera posición.

Los duelos a cumplirse en esta jornada de cierre de la cuarta fecha son los siguientes:

Tembetary vs. 3 de Noviembre

Estadio: Erico Galeano (Deportivo Capiatá).

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: José Franco.

Imagen sin descripción

Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Santaní

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:30.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Félix Arzamendia y Néstor Sotto.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.