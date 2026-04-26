Fútbol Internacional
26 de abril de 2026 - 13:58

Independiente CG impone su localía frente a Guaireña

Celebración del gol convertido por Denis Zárate, que allanó el camino del triunfo del Independiente de Campo Grande, que impuso su condición de local frente a Guaireña FC.
Celebración del gol convertido por Denis Zárate, que allanó el camino del triunfo del Independiente de Campo Grande, que impuso su condición de local frente a Guaireña FC.APF

Independiente de Campo Grande le ganó este domingo por 2-0 a Guaireña FC, en la continuidad de la cuarta ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color

Luego del nivelado primer tiempo, Independiente de Campo Grande inclinó la balanza a su favor contra Guaireña para configurar el 2-0 sobre la superficie de césped sintético.

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El “Inde” llegó a 8 puntos y se ubica detrás de los líderes, General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes, que tienen 10.

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El elenco albiceleste se quedó con 3 unidades y un preocupante promedio, aunque la temporada recién empieza.

Los datos del enfrentamiento, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Jesús Alcaraz y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Independiente CG: Carlos Quiñónez; Carlos Rolón, Esteban Mendoza (55’ José Portillo), Diego Aguada y Rogelio Espínola; Carlos Gavilán, Claudio Burgos (68’ Diego Giménez), Dramane Diarra (68’ Denis Zárate) y Kevin Lezcano (77’ César Villalba); Sergio Daniel Dietze y Francisco Morel (55’ Víctor Rivarola). D.T.: Pablo Caballero.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia (92’ Erwin Quintana); Jorge Mendoza, Juan Salcedo, Cristian Paredes (63’ Antonio Marín) y Édgar González; Luis Araújo (63’ Jeferson Torales) y Juan Gómez (60’ Alejandro Arce). D.T.: César Castro.

Goles: 87’ Denis Zárate y 92’ Sergio Daniel Dietze, de penal (I). Amonestado: 87’ Diego Giménez (I).