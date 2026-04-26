Independiente CG impone su localía frente a Guaireña

Luego del nivelado primer tiempo, Independiente de Campo Grande inclinó la balanza a su favor contra Guaireña para configurar el 2-0 sobre la superficie de césped sintético.

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El “Inde” llegó a 8 puntos y se ubica detrás de los líderes, General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes, que tienen 10.

El elenco albiceleste se quedó con 3 unidades y un preocupante promedio, aunque la temporada recién empieza.

Los datos del enfrentamiento, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

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Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Jesús Alcaraz y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Independiente CG: Carlos Quiñónez; Carlos Rolón, Esteban Mendoza (55’ José Portillo), Diego Aguada y Rogelio Espínola; Carlos Gavilán, Claudio Burgos (68’ Diego Giménez), Dramane Diarra (68’ Denis Zárate) y Kevin Lezcano (77’ César Villalba); Sergio Daniel Dietze y Francisco Morel (55’ Víctor Rivarola). D.T.: Pablo Caballero.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia (92’ Erwin Quintana); Jorge Mendoza, Juan Salcedo, Cristian Paredes (63’ Antonio Marín) y Édgar González; Luis Araújo (63’ Jeferson Torales) y Juan Gómez (60’ Alejandro Arce). D.T.: César Castro.

Goles: 87’ Denis Zárate y 92’ Sergio Daniel Dietze, de penal (I). Amonestado: 87’ Diego Giménez (I).