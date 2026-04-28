Fútbol de Intermedia
28 de abril de 2026 a la - 14:16

Programa del quinto capítulo de la División Intermedia

Juan Ángel "Pitbull" Martínez (derecha) y Jorge "Churrito" Colmán, futbolistas del General Caballero de Juan León Mallorquín, líder de la División Intermedia.
Juan Ángel "Pitbull" Martínez (derecha) y Jorge "Churrito" Colmán, futbolistas del General Caballero de Juan León Mallorquín, líder de la División Intermedia.General Caballero JLM

La quinta ronda de la División Intermedia (segundo nivel nuestro fútbol) se desarrollará entre el viernes y el lunes próximos. El torneo consta de 30 fechas y otorga dos plazas a a la máxima categoría. En este material les presentamos en programa.

Por ABC Color

General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes se encuentran al frente de las posiciones de la División Intermedia, en la zona de ascenso a Primera.

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En contrapartida, Fernando de la Mora, más los recién ascendidos Paraguarí AC y 3 de Noviembre, están en la parte baja del promedio, por lo que deben mejorar para permanecer en el circuito.

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La quinta fecha del campeonato de disputará de acuerdo a la siguiente cartelera:

Viernes 1 de mayo, 10:00 horas: Guaireña FC-Deportivo Capiatá, en el Parque Guairá, y Paraguarí-12 de Junio de Villa Hayes, en el Municipal de Carapeguá.

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Sábado 2, 10:00: 3 de Noviembre-Tacuary, en los Jardines del Kelito, y Encarnación-Carapeguá, en el Villa Alegre.

Domingo 3, 10:00: Resistencia-Sol de América, en el Tomás Beggan Correa, y General Caballero JLM-Independiente de Campo Grande, en Ka’arendy.

Lunes 4, 17:00: Fernando de la Mora-Tembetary, en el Emiliano Ghezzi. 19:30: Deportivo Santaní-Benjamín Aceval, en el Juan José Vázquez (Unión Agrícola).