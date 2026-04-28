Programa del quinto capítulo de la División Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes se encuentran al frente de las posiciones de la División Intermedia, en la zona de ascenso a Primera.

Lea más: Carapeguá deja los puntos en casa

En contrapartida, Fernando de la Mora, más los recién ascendidos Paraguarí AC y 3 de Noviembre, están en la parte baja del promedio, por lo que deben mejorar para permanecer en el circuito.

La quinta fecha del campeonato de disputará de acuerdo a la siguiente cartelera:

Viernes 1 de mayo, 10:00 horas: Guaireña FC-Deportivo Capiatá, en el Parque Guairá, y Paraguarí-12 de Junio de Villa Hayes, en el Municipal de Carapeguá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sábado 2, 10:00: 3 de Noviembre-Tacuary, en los Jardines del Kelito, y Encarnación-Carapeguá, en el Villa Alegre.

Domingo 3, 10:00: Resistencia-Sol de América, en el Tomás Beggan Correa, y General Caballero JLM-Independiente de Campo Grande, en Ka’arendy.

Lunes 4, 17:00: Fernando de la Mora-Tembetary, en el Emiliano Ghezzi. 19:30: Deportivo Santaní-Benjamín Aceval, en el Juan José Vázquez (Unión Agrícola).