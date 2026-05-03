Fantástica remontada de General Caballero de Mallorquín para volver a ubicarse en la cima

Un vuelco sensacional en el marcador fue el que dio General Caballero de Juan León Mallorquín, que luego de verse sobrepasado en fútbol por Independiente de Campo Grande demostró capacidad de recuperación para ganar 4-2 y recuperar el liderazgo de la División Intermedia, que lo comparte con el 12 de Junio de Villa Hayes.

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Para el “Inde”, el panorama era inmejorable. Era cuestión de sostener la diferencia o ampliarla, pero no pudo por la presión del Rojo que conforme pasaban los minutos fue creciendo, estimulado por su condición de local.

El cierre del espectáculo fue soñado para los del décimo departamento, con el cuarto gol tranquilizador en tiempo adicional, en medio de la búsqueda del empate de los visitantes, que pese al resultado adverso, dejaron una muy buena imagen.