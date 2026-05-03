Gran victoria de Sol de América en la Chacarita

En el quinto intento se dio el paso triunfal de Sol de América, que con entereza pudo derrotar en el “Bajo” a Resistencia 3-1.

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La victoria unicolor fue de remontada. El Triángulo rojo logró ponerse en ventaja, pero no la supo sostener. Con un mejor rendimiento, el conjunto visitante pudo dar vuelta el marcador para escalar en la clasificación.

Los detalles del encuentro, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Tomás Beggan Correa- Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos. Cuarto árbitro: Jonathan González.

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Resistencia: César Aquino; Igor Centurión, Abel Brítez, Gonzalo Medina y Víctor Rojas (55’ Jony Villazanti); Fernando Escobar, Jorge Jara, Alexis Delgado (55’ Nolberto Báez) y Rodrigo Amarilla (72’ David Medina); Aníbal Vega (67’ Jonathan Gómez) y Enzo Agüero (72’ Marcelo Sánchez). D.T.: Humberto García.

Sol de América: Faustino Piotti; Pablo Aranda, Juan Patiño (86’ Kevin Benítez), Franco Ortellado y Joel Jiménez; Brahian Fernández (57’ Pablo Viudez), Gustavo Marecos (70’ Lucas Guiñazú), Ángel Aguayo y Jorge Mora (70’ Jorge Benegas); Fernando Leguizamón y Sergio Bareiro (70’ Fernando Ruiz Díaz). D.T.: Aldo Bobadilla.

Goles: 30’ Enzo Agüero (R); 39’ Sergio Bareiro, 74’ Ángel Aguayo y 77’ Jorge Benegas (SA). Amonestados: 21’ Fernando Leguizamón, 33’ Jorge Mora, 84’ Pablo Aranda y 91’ Fernando Ruiz Díaz (SA); 38’ Víctor Rojas, 58’ Jorge Jara y 64’ Abel Brítez (R).