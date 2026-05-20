El 12 de Junio impone su garra felina

El estadio del Deportivo Capiatá albergó en la mañana de este miércoles el partido entre el Atlético Tembetary y el ganador 12 de Junio de Villa Hayes (1-0), con localía de los nómadas, por la octava ronda de la División Intermedia, el segundo nivel de nuestro fútbol.

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El “Pipo” Lezcano fue expulsado por doble amonestación, por lo que el León debió lidiar en desventaja. De todas formas pudo llegar al desequilibrio. En la complementaria, los locales también sufrieron una expulsión.

El tanto llegó tras un traslado del “Mudo” Valdez, la apertura por izquierda para Recalde, el centro preciso en medio de los zagueros centrales y el cabezazo a quemarropa del “Tuna” Giménez.

Si bien los defensores tuvieron culpabilidad en la cobertura, la responsabilidad mayor recayó en el arquero, que en vez de salir se metió a la cueva, facilitando el frentazo ya a la entrada del área chica.

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En los tramos finales, los rojiverdes buscaron la paridad, pero no la pudieron concretar.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios (81’ Leonardo Rolón), Bruno Díaz, Aníbal Gómez Sánchez y Wildo Alonso; Cristhian Batte, Franco Aragón, Rodrigo Vera y Francisco Esteche (46’ Jesús Cáceres); Diego Martínez (81’ Matías Silvero) y Duván Zárate (81’ Ángel Cristaldo). D.T.: Sergio Orteman.

12 de Junio: Mario Ramírez; Matías Argüello (80’ Ángel Aquino), Ángel Arce, Axel Loncharich y Édgar González; Gonzalo González (88’ Aldo Parra), Florencio Yudis (80’ Víctor Penayo), Diego Valdez y Héctor Lezcano; Ariel Recalde (86’ Jhosías Camps) y Augusto Giménez (80’ Daniel Fernández). D.T.: Arturo Villasantti.

Gol: 78’ Augusto Giménez (12J). Amonestados: 20’ Diego Martínez, 30’ Franco Aragón y 65’ Wildo Alonso (T); 30’ Héctor Lezcano, 36’ Diego Valdez y 74’ Ariel Recalde (12J). Expulsados: 34’ Héctor Lezcano (12J) y 62’ Franco Aragón (T).