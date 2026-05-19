Fútbol de Intermedia
19 de mayo de 2026 a la - 20:39

Santaní golpeó en el adelanto y tomó aire en la Intermedia

Festejo de Santaní que logró un valioso triunfo en Campo Grande.
Santaní

Con autoridad y efectividad, Deportivo Santaní superó 2-0 a Independiente de Campo Grande en el estadio Ricardo Gregor, en el adelanto de la octava fecha de la División Intermedia.

Por ABC Color

El conjunto albinegro de San Estanislao encontró los goles a través de Marcelo González y Herminio Vera para quedarse con tres puntos vitales.

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El equipo santaniano consiguió así su segunda victoria en el campeonato y alcanzó las 8 unidades, tomando impulso en la clasificación. Independiente, por su parte, frenó su marcha y permanece con 12 puntos.

Síntesis

Estadio: Ricardo Gregor. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Cristóbal Alderete y Lorena Miranda. Cuarto árbitro: Víctor Robles. 

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Rafael Román (76’ Carlos Gavilán), Carlos Rolón, Esteban Mendoza y Fulgencio Oviedo; Dramane Diarra (70’ Ronald Roa), Claudio Burgos (77’ Édgar Zaracho), Nicolás Rojas y Víctor Rivarola (70’ Denis Zárate); Sergio Dietze y César Villalba (38’ Kevin Lezcano). D.T.: Pablo Caballero.   

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez y Richard Araújo; Lenon De Souza (61’ Richard Mendoza), Aldo Villalba (61’ Adrián Mereles), Herminio Vera y Brahian Martínez (70’ Elian Vogado); Arnaldo Zárate (70’ Jesús Monges) y Marcelo González (78’ Sergio Ledesma). D.T.: Julio Irrazabal. 

Goles: 37’ Marcelo González y 88’ Herminio Vera (DS). Amonestados: 75’ Nicolás Rojas y 90’+4’ Carlos Rolón (ICG).

¿Contra quienes jugarán la próxima fecha?

Por la novena fecha, Santaní volverá a jugar en casa frente a Deportivo Capiatá, en el estadio Juan José Vázquez desde las 10:00.

Mientras tanto, Independiente de Campo Grande visitará a Encarnación FC en el Villa Alegre, a partir de las 17:00, ambos encuentros previstos para el sábado 23 de mayo.