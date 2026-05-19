Santaní golpeó en el adelanto y tomó aire en la Intermedia

El conjunto albinegro de San Estanislao encontró los goles a través de Marcelo González y Herminio Vera para quedarse con tres puntos vitales.
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El equipo santaniano consiguió así su segunda victoria en el campeonato y alcanzó las 8 unidades, tomando impulso en la clasificación. Independiente, por su parte, frenó su marcha y permanece con 12 puntos.
Síntesis
Estadio: Ricardo Gregor. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Cristóbal Alderete y Lorena Miranda. Cuarto árbitro: Víctor Robles.
Independiente CG: Rodrigo Frutos; Rafael Román (76’ Carlos Gavilán), Carlos Rolón, Esteban Mendoza y Fulgencio Oviedo; Dramane Diarra (70’ Ronald Roa), Claudio Burgos (77’ Édgar Zaracho), Nicolás Rojas y Víctor Rivarola (70’ Denis Zárate); Sergio Dietze y César Villalba (38’ Kevin Lezcano). D.T.: Pablo Caballero.
Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez y Richard Araújo; Lenon De Souza (61’ Richard Mendoza), Aldo Villalba (61’ Adrián Mereles), Herminio Vera y Brahian Martínez (70’ Elian Vogado); Arnaldo Zárate (70’ Jesús Monges) y Marcelo González (78’ Sergio Ledesma). D.T.: Julio Irrazabal.
Goles: 37’ Marcelo González y 88’ Herminio Vera (DS). Amonestados: 75’ Nicolás Rojas y 90’+4’ Carlos Rolón (ICG).
¿Contra quienes jugarán la próxima fecha?
Por la novena fecha, Santaní volverá a jugar en casa frente a Deportivo Capiatá, en el estadio Juan José Vázquez desde las 10:00.
Mientras tanto, Independiente de Campo Grande visitará a Encarnación FC en el Villa Alegre, a partir de las 17:00, ambos encuentros previstos para el sábado 23 de mayo.