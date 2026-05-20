Encarnación FC presenta a su nuevo conductor técnico

Germán Gamarra, apodado “Gato”, es el segundo director técnico de la temporada de Encarnación FC, que forma parte del circuito de la División Intermedia.

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El club de Itapúa inició el operativo 2026 a fines del pasado año, bajo la orientación de Héctor Marecos, quien dejó el cargo para asumir la conducción de Sol de América.

La inesperada salida de “Gattuso” alteró los planes de los albirrojos, que recurrieron a Julio César Cabrera como entrenador interino por dos fechas.

Bajo la orientación provisoria, Encarnación perdió un partido y empató otro. La cosecha de solo un punto de seis posibles obligó a la dirigencia a recurrir a un profesional de mayor experiencia como “fijo”.

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El estreno de Cabrera está marcado para el sábado contra Independiente de Campo Grande. El duelo, correspondiente a la novena fecha del campeonato de la segunda categoría de nuestro fútbol, se disputará en el estadio Villa Alegre de la capital del séptimo departamento, a las 17:00.

La campaña de Encarnación comprende dos victorias, dos igualdades y cuatro caídas.