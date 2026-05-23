Santaní logra su primera victoria de local

Este fue el tercer triunfo del Deportivo Santaní en la División Intermedia, el primero en su escenario. El elenco albinegro le ganó por 1-0 a Deportivo Capiatá, por la novena fecha del campeonato de la segunda categoría de nuestro fútbol.

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Si bien el conjunto local fue el que tomó la iniciativa, le costó encontrar claridad en su juego contra un conjunto escobero disminuido por las lesiones.

PARA SALIR DEL FONDO



💪Santaní puso lo que tenía que poner y venció por la mínima diferencia a un Capiatá que no supo encontrar la manera de hacerle daño.



⚽️Richard Mendoza decretó el 1-0 que significó la primera victoria del Albinegro como local, en el J.J. Vázquez. La segunda… pic.twitter.com/cKj9aYUeNp — Tigo Sports (@TigoSportsPY) May 23, 2026

El gol se produjo mediante un saque de manual al área, la peinada del capitán Arnaldo Zárate y le resolución de volea de Richard Mendoza, quien había ingresado en el primer tiempo por una cuestión táctica, siendo nuevamente sustituido, por una lesión.

Con el resultado, Santaní llegó a 11 puntos, mientras que Capiatá se quedó en 13.

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Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Armindo Rojas y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: José Franco.

Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez y Sergio Ledesma; Aldo Villalba (46’ Édgar Villalba), Brahian Martínez (77’ Juan Mereles), Herminio Vera y Marcelo González (19’ Richard Mendoza) (68’ Adrián Mereles); Lenon Farías (68’ Elián Vogado) y Arnaldo Zárate. D.T.: Julio Irrazábal.

Capiatá: Magno Ibarra; Ángel Lezcano, Henry Ojeda, Justo Figueredo y Lucio de Pascale (80’ Juan Franco); José Escurra (80’ Eduardo Estigarribia), Francisco di Franco (61’ Cristian García), Juan Garay y Walter Gaona; Juan Ojeda (61’ Santiago Santacruz) y Orlando Bogado (61’ Samuel Portillo). D.T.: Jorge Gamarra.

Gol: 59’ Richar Mendoza (S). Amonestados: 16’ Sergio Ledesma y 27’ Herminio Vera (S); 36’ Henry Ojeda y 84’ Eduardo Estigarribia (C).