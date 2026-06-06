Aniversario victorioso del Benjamín Aceval

Un espectáculo deportivo con alternativas cambiantes el desarrollado en el Bajo Chaco, ya que el vencedor, Benjamín Aceval, estuvo abajo en el marcador en dos oportunidades contra Tacuary, que aspiraba llegar a su primera victoria de la temporada.

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Al final fue triunfo por 3-2 del Benjamín Aceval sobre Tacuary, por la undécima fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Alcides Valdez, al minuto 2, adelantó al Buque barriojarense. Al 36, Santiago López empató de penal, mientras que al 50, el brasileño Gustavo de Lira registró el tanto del conjunto albinegro. El 2-2 llegó mediante Sebastián Benítez, al 54.

El conjunto de la capital del país debió afrontar gran parte de la etapa complementaria con un futbolista menos luego de la expulsión de Alcides Valdez, al 56, y no pudo mantenerse firme contra la presión local.

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El tanto para la celebración albirroja se produjo al 72, a través del artillero Osvaldo Argüello.

Para Benjamín Aceval esta fecha es muy importante. Fundado el 6 de junio de 1918, hoy cumple 108 años de vida institucional. La fiesta es completa.

El enfrentamiento, desarrollado en el estadio Isidro Roussillón, contó con la dirección arbitral de Marco Franco.

Benjamín llegó a 23 puntos, situándose en zona de ascenso a la máxima categoría, con un registro de registro de 7 victorias, 2 igualdades y 2 caídas.

Tacuary quedó en 6 unidades, con el pobre registro de 6 empates y 5 derrotas.