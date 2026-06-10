Capítulo 12 de la Intermedia, entre el sábado 27 y el lunes 29

Todo el circuito de ascenso de nuestro balompié para durante la primera fase de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
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La reanudación de la División Intermedia, que es la segunda categoría, está fijada para el sábado 27 del mes en curso. La ronda se cumplirá en tres días. Las dos primeras jornadas con tres juegos, mientras que la tercera con dos.
El torneo consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderán a la Primera División, en tanto que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
Los líderes General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes se encuentran en la línea de ascenso, en tanto que Fernando de la Mora, Paraguarí AC y 3 de Noviembre están en la zona de descenso.