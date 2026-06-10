Fútbol de Intermedia
10 de junio de 2026 a la - 14:25

Capítulo 12 de la Intermedia, entre el sábado 27 y el lunes 29

Gabriel Molinas Alfonzo (22 años), marcador de punta por izquierda del General Caballero de Juan León Mallorquín, líder de la División Intermedia.
Gabriel Molinas Alfonzo (22 años), marcador de punta por izquierda del General Caballero de Juan León Mallorquín, líder de la División Intermedia.General Caballero JLM

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este martes la cartelera de la decimosegunda fecha de la División Intermedia, que se disputará entre el sábado 27 y el lunes 29 próximos, tras la finalización de la participación de la Albirroja en la fase de grupos del Mundial 2026.

Por ABC Color

Todo el circuito de ascenso de nuestro balompié para durante la primera fase de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

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La reanudación de la División Intermedia, que es la segunda categoría, está fijada para el sábado 27 del mes en curso. La ronda se cumplirá en tres días. Las dos primeras jornadas con tres juegos, mientras que la tercera con dos.

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El torneo consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderán a la Primera División, en tanto que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

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Los líderes General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes se encuentran en la línea de ascenso, en tanto que Fernando de la Mora, Paraguarí AC y 3 de Noviembre están en la zona de descenso.

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