General Caballero de JLM triunfa ante el 3 de Noviembre y alcanza la cima

La undécima jornada del torneo de la División Intermedia concluyó esta noche en los Jardines del Kelito, luego de un gran partido en el que General Caballero de Juan León Mallorquín dio vuelta el marcador para vencer por 3-2 al 3 de Noviembre, resultado con el cual alcanzó la cima de la tabla de posiciones.

Diego Álvarez adelantó al “3” en el tanteador; lo empató de penal, Jorge Colmán para la visita, mientras que, Jesús Godoy volvió a poner en ventaja al local. Pero de vuelta, Colmán emparejó el encuentro y Alexis Araújo liquidó el expediente a favor del Rojo Mallorquino.

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Con este resultado, el representante de Alto Paraná llega a 24 unidades y a la cima de la tabla de puntuaciones, en tanto, el elenco del barrio San Pablo se mantiene con 5 puntos. En la siguiente fecha (la 12ª), 3 de Noviembre recibirá a Paraguarí AC y General Caballero JLM se enfrentará a Fernando de la Mora.

Síntesis del partido:

3 de Noviembre 2 - General Caballero de JLM 3

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

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3 de Noviembre: Alan Vento; Fabricio Romero, Hugo Aquino, Jesús Godoy y Gustavo Mencia; Diego Álvarez (79’ Juan Sánchez), Marcos Riveros, Alexis González (79’ Hernán López) y Francisco López (56’ Julio Mongelos); Iván Maciel (69’ Ángel Gómez) y Lucas Franco (69’ Alexis Prieto). D.T.: Ángel Martínez.

General Caballero JLM: Luis Guillén; Júnior Cantero (75’ Matías Aranda), Miller Mareco, César Castellano y Gabriel Molinas; Erik Mareco (46’ Alexis Araújo), Marcelo Paredes, Alexis Verdún (75’ Enzo Alegre) y Néstor Gómez (64’ Richard Salinas); Mathías González (75’ Axel Baigorria) y Jorge Colmán. D.T.: Humberto Ovelar.

Goles: 27’ Diego Álvarez y 66’ Jesús Godoy (3N); 43’ y 78’ Jorge Colmán, el primero de penal y 90’+2’ Alexis Araújo (GCJLM). Amonestados: 18’ Iván Maciel, 43’ Alexis González, 62’ Diego Álvarez, 68’ Fabricio Romero y 70’ Gustavo Mencia (3N); 43’ Jorge Colmán, 65’ Gabriel Molinas, 72’ César Castellano y 90’+2’ Alexis Araújo (GCJLM).