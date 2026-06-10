Llamativo cambio de técnico en Independiente de Campo Grande

Cumplidas 11 rondas de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Independiente de Campo Grande marcha en la cuarta colocación, con una campaña que comprende 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

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El club capitalino decidió dar las gracias por los servicios prestados al entrenador Pablo Leonardo Caballero, cuyo reemplazante aún no fue revelado.

El “Inde” tiene 18 puntos y se encuentra por debajo de los líderes General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes, que están con 24, y del Benjamín Aceval de Villa Hayes, que tiene 23.

A la competencia, que para durante el desarrollo de la fase de grupos del Mundial 2026, aún le restan 19 fechas.

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Consultado sobre la salida del encarnaceno Caballero, una fuente del club explicó que fue una decisión del Gerenciamiento y el Director Deportivo, Enrique Landaida.

Aparentemente, Pablo “no le llegaba a los jugadores”, adoptaba una postura casi paternal con los mismos y que el deseo es contar con un profesional “que apriete más” a los atletas, en busca de resultados aún mejores.

El objetivo de Independiente de Campo Grande es el ascenso a la máxima categoría, en la que compitió en cuatro temporadas, en dos etapas. La primera fue entre el 2011 y el 2012, mientras que la más reciente de dio del 2017 al 2018, año en el que se clasificó a la Copa Sudamericana y descendió a la Intermedia. En el 2019 jugó el torneo internacional, con el estatus de club de ascenso.