Capiatá golea a Carapeguá y escala

En el reinicio de las acciones de la División Intermedia, luego de la pausa por el desarrollo de la fase de grupos del Mundial 2026, Deportivo Capiatá conquistó en la tarde de este sábado como local una gran victoria por 5-2 frente al Sportivo Carapeguá, por la decimosegunda fecha.

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José Escurra adelantó al Escobero y el experimentado Antonio “Demonio” Bareiro amplió la ventaja auriazul.

Cerca del final del primer tiempo, Jorge “Ogro” Quintana descontó, pero Walter Gaona volvió a estirar la diferencia local, hasta que Denis Acosta volvió de nuevo a estrechar el marcador.

Jorge “Conejo” Benítez y el autogol de Cristian Moreno determinaron la contundente victoria capiateña.

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El Escobero subió del puesto 8 al 4, a falta de la ronda complementaria, al contar con 20 puntos, mientras que el Potro se quedó con 14.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Cristóbal Alderete y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Capiatá: Aldo Bareiro; Ángel Lezcano, Guido Verdún, Juan Ojeda y Marcelo Benítez; Walter Gaona (89’ Cristian García), Justo Figueredo (80’ Alder Zárate), Juan Garay (69’ Jonatan Benítez) y José Escurra (69’ Juan Franco); Antonio Bareiro y Jorge Benítez (89’ Henry Ojeda). D.T.: Jorge Gamarra.

Carapeguá: Juan Flores; Ulises González, Jorge Rodríguez, Denis Acosta y Éver Gaona; Ángelo Cabrera (75’ Braian Brítez), Gustavo Medina (46’ Cristian Moreno), Derlis Orué y Mílver Aquino; Leonardo Galeano (82’ Armando Figueredo) y Jorge Quintana (82’ Hugo González). D.T.: Marco Prieto.

Goles: 22’ José Escurra, 26’ Antonio Bareiro, 47’ Walter Gaona, 87’ Jorge Benítez, de penal y 94’ Cristian Moreno, en contra (Cap.); 42’ Jorge Quintana y 70’ Denis Acosta (Car.). Amonestado: 39’ Mílver Aquino (Car.). Expulsado: 55’ Ulises González (Car.).