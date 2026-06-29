Sol de América, beneficiado con la implementación del VAR

Una ronda de reanudación de la División Intermedia (12ª fecha) en la que perdieron los punteros de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Sol de América le ganó al 12 de Junio de Villa Hayes 1-0, básicamente gracias al VAR, porque parecía empate clavado, ya se jugaba tiempo adicional hasta que en cabina detectaron una irregularidad.

Antes de un despeje, el balón le cayó en el brazo a Axel Loncharich, que lo tenía en posición antinatural.

Luego de la revisión, David Ojeda pitó el penal que lo transformó en gol el joven Jorge Mora, quien luego fue expulsado por provocar en su festejo al arquero Diego Aranda, generando la reacción de algunos jugadores del León chaqueño. El hecho no pasó a mayores.

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De la nada, los danzarines encontraron la posibilidad de triunfo frente a un duro rival, que por algo se encuentra en la cima.

La tecnología debería aplicarse en todos los partidos, no solo en algunos, como ocurre a partir de esta fecha.

En la próxima ronda, Sol de América visitará a Sportivo Carapeguá, en tanto que 12 de Junio será local ante Resistencia.

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Guido Miranda y José Mercado. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Esteban Testta.

Sol de América: Faustino Piotti; Jorge González, Juan Patiño (41’ Kevin Benítez), Franco Ortellado y Joel Jiménez; Brahian Fernández y Gustavo Marecos (81’ Ángel Aguayo); Gerardo Kovacs (63’ Jorge Mora), Víctor Argüello (81’ Sergio Bareiro) y Pablo Viudez (63’ Enzo Rodas); Julio Rivarola. D.T.: Héctor Marecos.

12 de Junio: Diego Aranda; Matías Argüello, Ángel Arce, Axel Loncharich y Édgar González; Luis Núñez (46’ Ariel Recalde), Diego Valdez (72’ Florencio Yudis), Gastón Pinedo y Gonzalo González (46’ Héctor Herrera); Augusto Giménez y Héctor Lezcano (65’ Daniel Fernández). D.T.: Arturo Villasantti.

Gol: 98’ Jorge Mora, de penal (SA). Amonestados: 28’ Víctor Argüello, 38’ Juan Patiño y 91’ Jorge Mora (SA); 70’ Édgar González (12J). Expulsado: 99’ Jorge Mora (SA).