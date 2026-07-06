El 12 de Junio pasa de nuevo al frente

En un partido vibrante, disputado en el Bajo Chaco, el 12 de Junio de Villa Hayes venció por 3-2 a Resistencia y es el líder provisorio de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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El León chaqueño superó a un duro adversario para alcanzar 27 puntos. El conjunto del “Bajo” se quedó con 17.

En la próxima ronda, 12 de Junio jugará con Guaireña FC, de visitante, mientras que Resistencia lidiará con Sportivo Carapeguá, de local.

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Juan Eduardo López. VAR: Mario Díaz de Vivar. AVAR: Eduardo Britos.

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12 de Junio: Diego Aranda; Matías Argüello, Ángel Arce, Axel Loncharich y Édgar González; Ariel Recalde (82’ Mattías París), Diego Valdez (76’ Florencio Yudis), Gastón Pinedo y Marco González (62’ Héctor Herrera); Augusto Giménez y Héctor Lezcano (62’ Cristhian Riveros). D.T.: Arturo Villasantti.

Resistencia: Juan López; Aquilino Gíménez, Abel Brítez, Rodrigo Duarte y Yony Villazanti (79’ Gonzalo Medina); Fernando Escobar (76’ Nilson Martínez), Armando Samaniego (46’ Marcelo Sánchez), Fredderik Alfonso (67’ Alexis Delgado) y Rodrigo Amarilla (76’ Víctor Velazco); Jonathan Gómez y Jorge Jara. D.T.: Humberto García.

Goles: 1’ Marco González, 19’ Augusto Giménez y 43’ José Recalde (12J); 33’ Jonathan Gómez y 56’ Fernando Escobar, de penal (R). Amonestados: 24’ Rodrigo Duarte, 47’ Jorge Jara y 48’ Fernando Escobar (R); 51’ Héctor Lezcano, 71’ Héctor Herrera, 81’ Ariel Recalde, 85’ Matías Argüello y 87’ Héctor Herrera (12J).