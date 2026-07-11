El ascendente Santaní hunde al 3 de Noviembre

El 3 de Noviembre contaba con el estreno del técnico Jorge Achucarro, con el que pretende levantar vuelo, pero este fin de semana sufrió una dura caída por 4-0 contra Deportivo Santaní, al que le facilitó las cosas.

Lea más: Resistencia y Carapeguá empatan en el “Bajo”

El conjunto tricolor sufrió una tempranera expulsión y a partir de allí quedó a merced del rival que pudo establecer una gran ventaja producto de su excelente momento, encadenando victorias y conservando su valla en cero.

En la última fecha de la rueda inicial, el 3 de Noviembre buscará lograr su primera victoria del año contra Encarnación FC, en la capital del Itapúa, mientras que Santaní será local contra Fernando de la Mora.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Diego Silva y Guido Miranda. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Zulma Quiñónez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

3 de Noviembre: Alan Vento; Jesús Godoy, Alexis Prieto, Gustavo Mencia y Hugo Aquino (62’ Julio Mongelós); Diego Álvarez (69’ Hugo Caballero), Alexis González (69’ Orlando Gallardo), Marcos Riveros y Francisco López (36’ Juan Sánchez); Édsson Riveros (36’ Ángel Gómez) y Iván Maciel. D.T.: Jorge Achucarro.

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Martín Giménez, Herminio Vera (69’ Ángel Colmán), Fernando Arce y Elián Vogado; Aldo Villalba (46’ Jesús Monges), Adrián Mereles (86’ Juan González), Brahian Martínez (78’ Alexander Núñez) y Marcelo González; Juan Mereles (69’ Ramón Ríos). D.T.: Julio Irrazábal.

Goles: 16’ Juan Mereles, de penal, 17’ y 58’ Adrián Mereles, 72’ Jesús Monges (S). Amonestados: 30’ Diego Álvarez y 47’ Jesús Godoy (3N). Expulsado: 14’ Iván Maciel (3N).