Resistencia y Carapeguá empatan en el “Bajo”

El estadio Tomás Beggan Correa, ubicado en el capitalino barrio Ricardo Brugada, la Chacarita o el “Bajo”, por la variedad de denominaciones populares, albergó el partido entre Resistencia y Carapeguá, por el decimocuarto capítulo de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que consta de 30 rondas y que otorga dos plazas al círculo privilegiado.

Lea más: Apertura de un nuevo capítulo de la División Intermedia

Fue empate 1-1, en un agradable encuentro cuyas máximas emociones se vivieron en la primera etapa, en la que llegaron los goles.

Al minuto 9, Fernando Escobar adelantó al Triángulo rojo con su tanto concretado desde el punto penal. Al 42, el Potro carapegüeño igualó la carrera con la conversión de Leonardo Galeano.

En el tramo final, el conjunto albirrojo quedó con 10 jugadores por la expulsión de Julio Asprilla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resistencia, que en la próxima ronda enfrentará a Benjamín Aceval, llegó a 18 puntos, en tanto que Carapeguá, que lidiará con Guaireña, tiene 16.

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Armindo Rojas y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: José Franco.

Resistencia: César Aquino; Aquilino Giménez (24’ Igor Centurión), Juan Torales, Abel Brítez y Yony Villazanti; Rodrigo Amarilla, Jorge Jara (71’ Fredderick Alfonso), Alexis Delgado y Marcelo Sánchez; Fernando Escobar y Jonathan Gómez (71’ Nilson Martínez). D.T.: Humberto García.

Carapeguá: Alex Báez; Éver Ávalos, Alfredo Cabrera, Jorge Rodríguez y Jesús Ojeda (85’ Iván Salcedo); Fernando Delvalle (46’ Ángelo Cabrera), Braian Brítez (67’ Julio Asprilla), Derlis Orué, Mílver Aquino y Leonardo Galeano; Jorge Quintana. D.T.: Marco Prieto.

Goles: 9’ Fernando Escobar, de penal (R) y 42’ Leonardo Galeano (C). Amonestados: 1’ Jonathan Gómez y 37’ Fernando Escobar (R); 37’ Braian Brítez (C). Expulsado: 87’ Julio Asprilla (C).