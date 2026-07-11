Fernando de la Mora y Paraguarí no pueden despegar

Fue un partido con alternativas cambiantes el protagonizado el viernes por Fernando de la Mora y Paraguarí AC, que empataron el viernes 2-2, en el barrio Vista Alegre de Asunción, por el decimocuarto capítulo de la División Intermedia.

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El Toro se puso en ventaja, el Prócer lo dio vuelta y sobre el final, los del noveno departamento apretaron en pos del empate. Marcaron un tanto que no subió al marcador por posición adelantada detectada mediante el VAR y sobre el final, el experimentado Willian Benito Candia estableció la paridad con un remate desde fuera del área.

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Carmelo Candia y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: José Rodrigo Armoa. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Christian Sosa.

Fernando de la Mora: Hernán Domínguez; Ariel Benítez (87’ Isaías Gavilán), José Ojeda, Gustavo Navarro y Alexis Ledesma; Derlis Almada (62’ Alan Valenzuela), Augusto Franco (75’ Aquiles Palacios), Derlis Benítez y Luciano Taboada; Luis Galeano (62’ Rodney Chaparro) y Rossney Aquino (46’ Elías Bóveda). D.T.: Carlos Recalde.

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Paraguarí AC: Alcides Benítez; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Matías Lezcano y Tobías Vargas; Diogo Portillo (58’ Alan Alcaraz), Josué Bazán (58’ Willian Candia), Juan Gauto (77’ Alan Redes) y Esteban Maidana (77’ Víctor Villalba); Óscar Cabrera y Ronald Escobar. D.T.: Luis Fernando Escobar.

Goles: 11’ Esteban Maidana y 88’ Willian Candia (P); 21’ Derlis Benítez y 71’ José Ojeda (FM). Amonestados: 33’ Esteban Maidana y 93’ Óscar Cabrera (P); 36’ Gustavo Navarro y 73’ Augusto Franco (FM).