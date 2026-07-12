Sol de América frena al Benjamín Aceval

El duelo vespertino, correspondiente a la decimocuarta fecha de la División Intermedia, se desarrolló en Villa Elisa, departamento Central.

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Al minuto 18, Marcos Gaona adelantó en el marcador a Sol de América, que mantuvo por largo pasaje su ventaja, incluso generando ocasiones para ampliarla.

Al 47 se produjo la expulsión del danzarín Ángel Aguayo y 60 segundos después, el goleador del campeonato, Osvaldo Argüello, estableció la paridad 1-1.

Óscar Prieto, del conjunto albirrojo chaqueño, vio la tarjeta roja al 52, luego de un llamado del VAR que detectó su acción descalificadora.

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En los tramos finales, el conjunto chaqueño se quedó con 9, por la expulsión de Aldo Morel.

Benjamín Aceval se encuentra en la segunda posición, en la zona de ascenso a Primera, con 28 puntos, dos por debajo del líder 12 de Junio y uno por encima del tercer colocado, el General Caballero de Juan León Mallorquín. Sol de América cuenta con 22 unidades.

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo. VAR: Mario Díaz de Vivar. AVAR: Eduardo Britos.

Sol de América: Tulio Schwarz; Jorge González, Tomás Ortellado, Ángel Aguayo y Joel Jiménez; Marcos Gaona (68’ Alfredo Martínez), Gustavo Marecos (79’ Enzo Rodas), Brahian Fernández y Fernando Leguizamón (68’ Jorge Mora); Víctor Argüello (53’ Kevin Benítez) y Julio Rivarola (79’ Pablo Viudez). D.T.: Héctor Marecos.

Benjamín Aceval: Antonio González; Aldo Morel, Hugo Espínola, Rodrigo Bogado y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Santiago López (46’ Enmanuel Morales), Willian Cuevas (46’ Óscar Prieto) y Rony Giménez (24’ Ricardo Bordón) (59’ Ariel Mendoza); Osvaldo Argüello (79’ Rolando Ortiz) y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 18’ Marcos Gaona (SA) y 48’ Osvaldo Argüello (BA). Amonestados: 17’ Aldo Morel, 26’ Osvaldo Argüello, 35’ Santiago López y 39’ Rodrigo Bogado (BA); 18’ Marcos Gaona, 37’ Ángel Aguayo y 87’ Jorge Mora (SA). Expulsados: 47’ Ángel Aguayo (SA); 52’ Óscar Prieto y 77’ Aldo Morel (BA).