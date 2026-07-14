Independiente CG y Tacuary animan vibrante duelo

Un buen partido fue el que animaron Independiente de Campo Grande y Tacuary, sobre la superficie de césped sintético. La paridad de 2-2 dejó disconformes a ambos equipos, que aspiraban el triunfo para escalar en la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

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El “Inde”, que malogró un penal, se adelantó en el marcador, pero el Buque barriojarense pasó de perdedor a ganador. Posteriormente, el local volvió a nivelar para la paridad final.

En la ronda siguiente, Independiente visitará a Paraguarí, mientras que Tacuary lidiará con Deportivo Capiatá, en el estadio del Fernando de la Mora.

PAREJO HASTA EL FINAL



✅Independiente y Tacuary igualaron 2-2 por la fecha 14 de la #IntermediaAPF.



⚽️Dramane Diarra (21') y José Portillo (53') anotaron para el Inde, mientras que Gustavo De Lira (29') y Santiago Salcedo (46') hicieron lo propio para el Tacua. pic.twitter.com/y72boqkNnN — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 13, 2026

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

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Independiente CG: Carlos Quiñónez; Diego Aguada, José Portillo, Esteban Mendoza y Rogelio Espinoza; Dramane Diarra, Nicolás Rojas (46’ Carlos Gavilán), Claudio Burgos (80’ Ronald Roa) y Denis Zárate (71’ Édgar Zaracho); Sergio Dietze y Francisco Morel (80’ Víctor Rivarola). D.T.: Claudio David Vargas.

Tacuary: Favio Marín; Rodrigo González, Junior Franco, Alan Bento y Jesús Asta; Gustavo de Lira, Jesús Servín (29’ Junior Pineda), Felipe Ferro y Fernando Cabrera (80’ Ricardo Britos); Santiago Salcedo (63’ Alcides Valdez) y Martín Núñez (80’ Sebastián Bedoya). D.T.: Braulio Armoa.

Goles: 21’ Dramane Diarra y 53’ José Portillo (I); 28’ Gustavo de Lira y 45’ Santiago Salcedo (T). Incidencia: 6’ Sergio Dietze (I) malogró un penal. Amonestado: 86’ Jesús Asta (T).