Fútbol de Intermedia
14 de julio de 2026 a la - 10:44

Independiente CG y Tacuary animan vibrante duelo

Felipe Ferro, volante de Tacuary, intenta bloquear el avance de Nicolás Rojas, durante el vibrante partido del lunes.
Felipe Ferro, volante de Tacuary, intenta bloquear el avance de Nicolás Rojas, durante el vibrante partido del lunes.APF

En un duelo con alternativas cambiantes, Independiente de Campo Grande y Tacuary igualaron el lunes 2-2, por la 14ª fecha de la División Intermedia.

Por ABC Color

Un buen partido fue el que animaron Independiente de Campo Grande y Tacuary, sobre la superficie de césped sintético. La paridad de 2-2 dejó disconformes a ambos equipos, que aspiraban el triunfo para escalar en la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

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El “Inde”, que malogró un penal, se adelantó en el marcador, pero el Buque barriojarense pasó de perdedor a ganador. Posteriormente, el local volvió a nivelar para la paridad final.

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En la ronda siguiente, Independiente visitará a Paraguarí, mientras que Tacuary lidiará con Deportivo Capiatá, en el estadio del Fernando de la Mora.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Independiente CG: Carlos Quiñónez; Diego Aguada, José Portillo, Esteban Mendoza y Rogelio Espinoza; Dramane Diarra, Nicolás Rojas (46’ Carlos Gavilán), Claudio Burgos (80’ Ronald Roa) y Denis Zárate (71’ Édgar Zaracho); Sergio Dietze y Francisco Morel (80’ Víctor Rivarola). D.T.: Claudio David Vargas.

Tacuary: Favio Marín; Rodrigo González, Junior Franco, Alan Bento y Jesús Asta; Gustavo de Lira, Jesús Servín (29’ Junior Pineda), Felipe Ferro y Fernando Cabrera (80’ Ricardo Britos); Santiago Salcedo (63’ Alcides Valdez) y Martín Núñez (80’ Sebastián Bedoya). D.T.: Braulio Armoa.

Goles: 21’ Dramane Diarra y 53’ José Portillo (I); 28’ Gustavo de Lira y 45’ Santiago Salcedo (T). Incidencia: 6’ Sergio Dietze (I) malogró un penal. Amonestado: 86’ Jesús Asta (T).